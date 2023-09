Corsi di cucina sostenibile con chef Sinisgalli presso CAST Alimenti

L’Executive Chef del ristorante Zur Kaiserkron di Bolzano e Vice Presidente di Euro-Toques Filippo Sinisgalli ha girato tutto il mondo con le sue brigate per far arrivare i veri sapori italiani alle tavole più importanti del jet set internazionale e da sempre è rinomato per il suo approccio “salvasprechi” e per la costruzione etica del menu, ovvero scelte ragionate e sostenibili sia per i fornitori che per la cucina. In quest’ottica lo Chef terrà martedì 26 e mercoledì 27 settembre 2023, per la prima volta in CAST Alimenti, il corso “La Cucina della selvaggina e degli animali da cortile”.

Anatroccolo

Porterà la sua personale rivisitazione di piatti di selvaggina, suddivisibili in animali “da pelo” e “da penna”, che possano essere impiegati in differenti portate all’interno dello stesso menu, sempre con l’obiettivo di abbattere il food cost per singolo piatto e di mirare alla sostenibilità generale della proposta.

Durante il corso, lo Chef condividerà con i partecipanti la costruzione etica di un piatto, focalizzandosi sull’utilizzo di animali da selvaggina, spesso difficili da trattare in modo completo. In questa logica mostrerà come è possibile utilizzare gran parte dell’ingrediente, sfruttando preparazioni e cotture differenti per ridurre al minimo lo scarto. Verrà quindi spiegato come ottenere un’unica portata trattando la carne in modo diverso, cuocendola con diverse tecniche, al fine di avere più sfaccettature di gusto e texture, utilizzando così tutte le parti del volatile.

Chef Filippo Sinisgalli è noto per la sua sensibilità verso le materie prime di qualità e per l’utilizzare gli ingredienti in modo etico e rispettoso. I menu proposti sono sempre ragionati al fine di creare una filiera davvero sostenibile a partire dagli approvvigionamenti, quindi dall’ordine al fornitore, fino alla mise en place. Si evince come la sua cucina presenti una decisa vocazione sostenibile e green che persegue l’obiettivo di produrre il minor scarto possibile sia a monte che a valle.

Lo chef sposa inoltre una cucina a “km zero” in grado di valorizzare le specialità locali e gli ingredienti italiani di alta qualità. Perciò, Made in Italy e sostenibilità sono i veri e propri capisaldi alla base della cucina dello Chef, che si concretizzano in proposte “di recupero” dove al centro si trova sempre l’autenticità della materia prima.

Le lezioni tenute da Chef Filippo Sinisgalli si svolgeranno in presenza presso la sede di Cast Alimenti (Via Serenissima 5, Brescia), la partecipazione è aperta a tutti.

Per info: https://www.castalimenti.it/corsi/la-cucina-della-selvaggina-e-degli-animali-da-cortile/2073-2/

