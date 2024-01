Comunità “L’arte del Pizzaiuolo Napoletano”: nominati i nuovi referenti

La nomina dei referenti della Comunità rappresentativa de "L'arte del Pizzaiuolo Napoletano" segna un passo importante nella salvaguardia e valorizzazione di questo elemento culturale, iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco dal 2017. La scelta di Giuseppe Di Duca come Referente culturale e Sergio Miccù come Referente praticante sottolinea l'importanza di coinvolgere sia gli aspetti culturali che pratici legati all'arte del pizzaiuolo.

L’arte del Pizzaiuolo Napoletano”: nominati i nuovi referenti

La decisione di avviare un percorso di collaborazione tra diverse organizzazioni e le Istituzioni preposte mostra una volontà di unire gli sforzi per preservare e promuovere questo elemento culturale a livello nazionale e internazionale. La riunione in videoconferenza del 30 novembre ha evidenziato uno spirito di completa unità d'intenti, sottolineando l'importanza di affrontare le sfide legate alla tutela e valorizzazione dell'arte del pizzaiuolo napoletano. Il focus sulla prevenzione di usi impropri per fini di lucro e scopi commerciali riflette la consapevolezza della necessità di proteggere il riconoscimento Unesco dall'abuso e dall'appropriazione indebita. Questo impegno sottolinea l'importanza di preservare non solo la pratica stessa, ma anche l'essenza culturale che rende unica l'arte del pizzaiuolo napoletano.

