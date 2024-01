Torna la Margarita Challenge di Cointreau: focus sugli ingredienti tipici regionali

Dopo lo strepitoso successo dell'edizione 2023, che ha celebrato il 75° anniversario del Margarita, Cointreau ha annunciato la quarta edizione della Margarita Challenge, la frizzante sfida volta a coinvolgere i più creativi bartender d'Italia. La competizione vuole omaggiare e premiare l'originalità e la maestria nella preparazione di uno dei cocktail più amati al mondo: il Margarita. La sfida di quest'anno introduce un tema nuovo ma altrettanto caro alla famiglia Cointreau: la tipicità degli ingredienti.

Tutto pronto per la quarta edizione della Margarita Challenge

Ogni partecipante, oltre a rispettare le componenti obbligatorie del drink (almeno 25ml di Cointreau e sale), dovrà aggiungere gli ingredienti caratteristici della città italiana a cui si è ispirato per rivisitare il Margarita: una celebrazione delle proprie radici oltre che di questo storico cocktail, per un mix di tradizione e creatività. Inoltre, l'estetica del drink dovrà rispecchiare gli elementi emblematici della città a cui questo fa riferimento. La Margarita Challenge 2024 non sarà solo un'opportunità per dimostrare maestria e creatività, ma una vera e propria occasione per esplorare i gusti e le miscelazioni caratteristiche di ogni angolo d'Italia.

Come funziona? Per partecipare alla sfida i bartender dovranno inviare la propria candidatura sul sito della Margarita Challenge e registrare così la propria rivisitazione del Cointreau Margarita. Le ricette presentate verranno in seguito vagliate da un'esperta giuria del settore, che selezionerà le proposte più meritevoli valutando gli ingredienti, le competenze tecniche, l'esposizione del preparato e la qualità fotografica. Il vincitore avrà la possibilità di volare ad Angers, in Francia, per visitare la storica distilleria della Maison Cointreau, partecipare a un'esclusiva masterclass e affinare così le proprie tecniche da bartender. Inoltre, potrà essere selezionato dalla giuria global e rientrare tra i 10 super finalisti che si sfideranno nella challenge internazionale ad Angers: un'occasione imperdibile per i bartender italiani, che potranno così avere l'onore di rappresentare il Belpaese in una competizione prestigiosa, celebrando uno dei cocktail più apprezzati al mondo.

© Riproduzione riservata