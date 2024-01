Ambasciatori del Gusto cresce e accoglie nuove aziende nel “Club dei Partner”

L'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG) inaugura il nuovo anno annunciando la crescita del proprio Club dei Partner, la rete di aziende che sceglie di affiancare l'ente nel suo distintivo percorso di salvaguardia e valorizzazione della cultura enogastronomica e agroalimentare italiana nel mondo.

L'assemblea dell'associazione Ambasciatori del Gusto

Electrolux Professional, Essse caffè, Molino Dallagiovanna, Gioiella Latticini, Piazza Effepi, Silikomart le new entry che vanno ad aggiungersi alle altre quattordici realtà imprenditoriali conferendo ancora più forza e competenza alla squadra AdG.

«La nostra Associazione cresce di giorno in giorno. Nel 2023 abbiamo accolto oltre cinquanta nuovi associati e molti altri sono in valutazione per l'ingresso. Constatare che il nostro operato è sempre più apprezzato e ricercato anche dai principali attori della filiera di cui rappresentiamo il fulcro è motivo di profondo orgoglio nonché uno stimolo concreto a proseguire su questa strada. È la conferma che il “fare squadra” non è solo possibile bensì necessario e funzionale. Per questo abbiamo adottato una nuova e differente visione, multidisciplinare e collettiva. Questo è AdG, una bellissima squadra e sempre più forte» dichiara Alessandro Gilmozzi, Presidente dell'Associazione.

Alessandro Gilmozzi

A conferma della dinamicità dell'ente e della sua capacità di dialogare con le aziende è la sinergia dimostrata già in questi primi giorni dell'anno: gli Ambasciatori del Gusto affiancheranno infatti i partner Moretti Forni ed Essse caffè durante tutta la loro permanenza al Sigep 2024. «Siamo da sempre convinti della grande opportunità di mettere a fattor comune il know how imprenditoriale, la passione per i prodotti, l'amore per i territori. Il risultato è una progettualità continua che ha sempre come finalità la valorizzazione, la promozione del made in Italy e la crescita di un gruppo che collabora con spirito sinergico» commenta Gianluca De Cristofaro, direttore generale di AdG.

Gianluca De Cristofaro

L'ente è l'unica realtà in Italia a rappresentare in modo univoco e sinergico, tutte le professionalità che concorrono a definire la cucina italiana di qualità ovvero i grandi cuochi, i maestri pizzaioli e pasticceri, i gelatieri, il personale di sala, i sommelier ma anche i critici, i ristoratori e gli esperti del settore.

Per info: www.ambasciatoridelgusto.it

© Riproduzione riservata