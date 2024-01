Federico Pinna dell'Urban Caffè di Treviglio (Bg) è il miglior barista d'Italia

Federico Pinna, titolare dell'Urban Caffè di Treviglio (Bg), è il miglior barista d'Italia: a dichiararlo vincitore una giuria di esperti, che ha sapientemente valutato i sei candidati nella categoria Barista all'interno dei campionati italiani organizzati da Sca Italy, la delegazione italiana della Specialty Coffee Association, promotore di una cultura autentica del caffè di qualità.

Federico Pinna, proclamato miglior barista d'Italia a Sigep

La gara si è svolta domenica 21 gennaio nella Coffee Arena di Sigep, uno degli eventi più importanti in Europa dedicato ai professionisti del food & beverage. Ogni anno nella cornice del Sigep si svolgono i campionati italiani dopo diverse tappe di selezione sul territorio italiano che decretano i talentuosi ragazzi che accederanno al circuito delle semifinali e finali del Sigep. Federico Pinna è stato dichiarato vincitore nella categoria miglior barista: la sfida consisteva nel preparare, in un massimo di 15 minuti, tre categorie di bevande da servire ai quattro giudici sensoriali, nello specifico quattro espressi, quattro bevande al latte e quattro signature drinks personalizzate a base espresso. Questo titolo permetterà a Federico di accedere ai campionati mondiali organizzati da Sca che si terranno a Busan in Corea del Sud, a Maggio 2024. Una passione indissolubile per il mondo del caffè unita alla costanza e all'impegno profusi negli anni grazie ad una formazione encomiabile: così nasce un barista d'eccellenza.

Chi è Federico Pinna, il miglior barista d'Italia

Originario di Treviglio, in provincia di Bergamo, Federico, 26 anni, si è avvicinato al mondo del caffè da giovanissimo grazie al bar di famiglia e ha deciso di formarsi nel 2016 quando era ancora sui banchi di scuola: da quel momento non ha più lasciato il mondo del caffè. Grazie a un primissimo corso base, ha potuto scoprire un mondo dai mille colori fino ad arrivare a conoscere la famiglia Bugan, insieme a Maurizio Valli e Daniele Ricci, secondo classificato nel Campionato mondiale Barista, che lo hanno seguito e preparato con forza e determinazione. La formazione, unita alla sua grande passione per il mondo del caffè, sono state il motore per mettersi in gioco e iniziare a gareggiare ai campionati, esperienze che lo hanno fatto crescere da cui ha attinto spunti per migliorarsi costantemente ed arrivare a vincere il titolo. Oggi possiede e lavora presso l'Urban Caffè, caffetteria specialty a Treviglio, tra Milano e Bergamo.

«Prima di tutto voglio sicuramente ringraziare tutte le persone fantastiche che mi hanno aiutato in questo meraviglioso e difficile percorso, in primis i miei coach Maurizio Valli e Daniele Ricci, abbiamo fatto una crescita esponenziale partendo dalle basi tre anni fa e arrivando oggi al titolo nazionale» commenta Federico Pinna. «La qualità non è mai casuale, è sempre il risultato di un grande sforzo e la preparazione dietro questa gara è stata davvero tantissima anche se sono stato sempre supportato da persone meravigliose. Ora vorrei girare il mondo tramandando una passione che non ha confini».

