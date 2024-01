Congusto Institute: logo e sito web nuovi per il 20° anniversario

Il nuovo anno inizia con grandi novità per Congusto Institute, che si presenta al pubblico con una nuova immagine grafica per intercettare le generazioni più giovani, target primario dei corsi di formazione professionale, andando incontro alle loro esigenze, alle loro abitudini e al loro linguaggio. Fil rouge di questo nuovo corso le recenti celebrazioni per il 20° anniversario dell'istituto, che hanno portato con sé un desiderio di rinnovamento che si esplica in una nuova visual identity, curata da Studio Vedèt con l'art direction di Valentina Ciuffi, con un nuovo logo, un nuovo sito e una nuova creatività, pur mantenendo continuità con i colori storici e identitari della scuola, giallo e nero.

Congusto Institute festeggia i 20 anni con un nuovo logo, un nuovo sito e una nuova identità

«Abbiamo un compito che ci spinge a guardare lontano: mantenere la leadership che la nostra offerta didattica detiene nel settore della formazione gastronomica, rinnovandola in base all'evoluzione delle esigenze della società contemporanea e del nostro target di riferimento che è, e rimane, la Gen Z» commentano i fondatori della scuola Federico Lorefice e Daniel Stoico.

Congusto, un'identità visiva rinnovata

Uno spirito di cambiamento e rinnovamento partito dall'ideazione di un nuovo logo dall'allure più classica e pulita, grazie all'utilizzo del font Teodor Bold, in cui i naturali incastri tra le lettere rimandano all'essenzialità dell'equilibrio in cucina, e seguito dal nuovo sito, biglietto da visita fondamentale per presentarsi ai potenziali Gli scatti di Giulio Oldrini, caratterizzate da «un approccio fotografico che rimanda all'universo del cinema, a tratti del teatro: la luce, il colore, le gestualità creano una narrativa attorno all'esperienza culinaria. Piatti, chef e persone durante i corsi sono ritratti in composizioni suggestive» come afferma lo Studio Vedèt, comunicano dinamicità, evoluzione, crescita professionale, grazie al movimento anche sfocato o solo accennato, con l'obiettivo di trasmettere entusiasmo nell'apprendimento.

Anche la parte testuale è stata snellita, per rendere la ricerca e fruizione dei contenuti più immediata, con un linguaggio più colloquiale, diretto e adatto ai giovani; nondimeno il tone of voice è rimasto quello serio e autorevole di un istituto che da 20 anni si dedica all'alta formazione professionale, riconosciuta e certificata. Un sito catchy, agile e funzionale, per un'esperienza di navigazione user friendly e ottimizzata per tutti i device. Naturale prosieguo della direzione intrapresa, una comunicazione sui social media più diretta e dinamica, attraverso una fitta programmazione di reel su Instagram, capaci di raccontare e trasmettere la quotidianità delle aule e l'operatività delle lezioni, coinvolgendo attivamente la community a partire dagli allievi, spesso molto attivi nella condivisione di contenuti prodotti durante i corsi.

Congusto: adv multi-canale e Open Day

Accanto alla strategia di digital marketing, che include anche tecniche Seo per il miglioramento del posizionamento organico del sito e campagne adv Google per promuovere i corsi e raggiungere un più vasto pubblico di potenziali allievi, è stata attivata per il 2024 una campagna di affissioni all'interno delle vetture delle linee M1 e M2 della metropolitana, per accrescere la visibilità del brand sul territorio e catturare l'interesse del pubblico. In programma, una serie di Open Day tematici per aprire le porte della scuola ai futuri allievi e offrire loro la possibilità di scoprire da vicino l'offerta didattica, la struttura, i docenti.

Congusto, l'offerta didattica sia per gli allievi italiani che internazionali

Il catalogo dei corsi professionali, disponibile in primis sulla piattaforma del sito di Congusto Institute resa più fruibile, immediata e accessibile, è sempre aggiornato e corredato da tutte le informazioni necessarie, programmi, durata, date e costi, per guidare i potenziali studenti alla scoperta del corso più adatto alle proprie necessità. Accanto ai corsi ormai classici, tra cui cuoco chef, pasticcere, panificatore e pizzaiolo, sono stati istituiti dei percorsi specifici, come il nuovo Master in Arti Bianche, una full immersion di nove mesi per un percorso completo e innovativo nel mondo della pasticceria e della panificazione moderna, e quello dedicato agli studenti stranieri, Italian culinary program, un programma intensivo di cinque mesi, in lingua inglese, dedicato alla formazione sull'arte culinaria italiana, che vanno ad aggiungersi al già affermato Master Polispecialistico, un anno di studi interdisciplinari nel food a 360° per offrire un percorso di formazione completo nei diversi ambiti della ristorazione. In Congusto Institute la proposta formativa è in continua evoluzione, per formare professionisti sempre aggiornati e al passo con i tempi, in grado di rispondere prontamente alle richieste del mondo del lavoro e ai trend del settore.

