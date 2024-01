A “Il Maggia” il nuovo corso tecnico-turistico di 4 anni (+2): ecco come sarà

Il ministero dell'Istruzione e del merito ha approvato il progetto che Il Maggia, storico Istituto Alberghiero di Stresa (Vb), aveva presentato a fine 2023 nel quadro della "Riforma nazionale degli Istituti tecnici e della sperimentazione" sul modello del “4 + 2”: quattro anni di scuola superiore a indirizzo tecnico seguiti da due anni di Its Academy, il post diploma ad alta specializzazione tecnica per i futuri professionisti del settore.

A “Il Maggia” il nuovo corso tecnico-turistico di 4 anni (+2)

Partirà così, da settembre 2024, il nuovissimo corso tecnico-turistico quadriennale a Il Maggia, che, già negli ultimi anni, ha dimostrato di essere una scuola all'avanguardia sotto diversi aspetti: nuovi corsi, la nascita dell'eduristorante Le Leve, una nuova e innovativa sede in costruzione, una crescita costante delle iscrizioni. Il tecnico-turistico quadriennale sarà l'unico corso tecnico di quattro anni all'interno della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e l'unico quadriennale a indirizzo turistico in tutto il Piemonte.

L'offerta didattica del nuovo corso de Il Maggia

Ma cosa propone nello specifico questa offerta didattica? Innanzitutto non prevederà né ore di lezione né settimane di scuola aggiuntive rispetto al tecnico turistico quinquennale. Si rispetterà quindi il calendario scolastico regionale a tutti gli effetti. Alla fine del percorso quadriennale gli studenti dovranno sostenere l'esame di maturità e potranno poi accedere all'Università, al mondo del lavoro oppure ai corsi biennali Its Academy.

Durante i quattro anni gli studenti seguiranno laboratori di marketing turistico e dei beni culturali, studieranno business english e faranno potenziamento di lingua tedesca outdoor con attività pratiche sul territorio. Le lezioni prevederanno compiti di realtà in svariate discipline all'insegna del learning by doing: imparare facendo. Le lingue giocheranno un ruolo essenziale, tra cui lo studio del russo dal terzo anno, così come i soggiorni studio all'estero già dal primo anno, la possibilità di fare lo stage all'estero attraverso il programma europeo Erasmus+ e l'applicazione della metodologia Clil che prevede l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

© Riproduzione riservata