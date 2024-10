Presentato al Senato il Disegno di legge per il riconoscimento delle imprese Horeca

Italgrob, la Federazione italiana distributori Horeca, esprime soddisfazione per la presentazione del disegno di legge promosso dal senatore Matteo Gelmetti, membro della Commissione permanente Bilancio. La proposta mira a riconoscere e regolamentare le oltre 3.400 aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari e bevande del canale Horeca (hotel, ristoranti e catering), finora prive di un quadro normativo che ne valorizzi adeguatamente l’importante ruolo economico e sociale.

Antonio Portaccio e il senatore Matteo Gelmetti

Secondo Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, l'approvazione della legge segnerebbe un'importante svolta per il settore: «Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per dare visibilità e riconoscimento al nostro comparto, che è cruciale per il mercato dei consumi fuoricasa, uno dei pilastri dell'economia nazionale».

Dino Di Marino, direttore generale di Italgrob, ha sottolineato che il percorso di sensibilizzazione portato avanti dalla Federazione ha finalmente permesso alle istituzioni di prendere atto del contributo significativo del settore. «Il nostro ringraziamento va al Senatore Gelmetti, che ha saputo interpretare le esigenze del settore con questo disegno di legge».

Il testo del disegno di legge prevede la creazione di un elenco nazionale delle imprese della distribuzione HORECA e l'istituzione di un Comitato di vigilanza presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, incaricato di monitorare e sviluppare il settore. L’obiettivo finale è certificare la qualità delle imprese del comparto, promuovendo le eccellenze agroalimentari italiane e il made in Italy, oltre a favorire lo sviluppo imprenditoriale del settore dell'accoglienza.

