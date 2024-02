Lo chef Filippo Saporito è il presidente dell'associazione “La Gota cotta”

Filippo Saporito, nuovo presidente dell'associazione “La Gota cotta”

La Gota cotta di Colle Val d'Elsa (Si) è un prodotto tradizionale, ed esclusivo, della macelleria colligiana, che i cittadini e i ristoratori del territorio stanno riscoprendo e rivisitando. In origine ricavata dal guanciale ("gota" in toscano), e in seguito anche dalla pancetta, la Gota viene bollita e ricoperta con una miscela di spezie, la cui ricetta è custodita gelosamente da ciascun produttore. «Sono molto onorato di diventare il primo presidente dell'associazione La Gota cotta di Colle per tanti motivi - sottolinea Filippo Saporito titolare del ristorante "La Leggenda dei Frati" di Villa Bardini a Firenze. Il primo è che sono figlio di questa terra ed orgogliosamente l'ho sempre rivendicato, specialmente in tutte le mie esperienze di lavoro all'estero. Altro motivo è l'importanza della ragione di essere di questa nuova associazione, e cioè il diffondere e far conoscere, come realtà culturale, quello che è un prodotto unico nel mondo gastronomico, nato e sviluppato solo in questo bellissimo borgo toscano».

Di Claudio Zeni

© Riproduzione riservata