La pasticceria di Andrea Tortora all'Hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo

Quest'anno gli ospiti che sceglieranno la Sardegna come destinazione delle proprie vacanze, viaggi o weekend, potranno vivere una nuova esperienza gastronomica caratterizzata da gusto e raffinatezza: all'Hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo sbarca il pluripremiato pasticcere e maestro della lievitazione Andrea Tortora con dolci creazioni, fragranti lievitati e gelati artigianali.

Il pasticcere Andrea Tortora

Classe 1986, Andrea Tortora ha alle spalle diverse esperienze significative, come quelle vissute all'Hotel Bauer di Venezia, al fianco di Giovanni Ciresa, e alla corte di Antonio Guida, al ristorante Il Pellicano di Porto Ercole. E poi le altrettanto preziose tappe all'estero: a Parigi da Christian Le Squer, a Londra da Michel Roux e a Singapore accanto a Fabio Cucchelli. Mette, poi, le radici in Alta Badia, all'Hotel Rosa Alpina, il Relais & Château della famiglia Pizzinini, dove firma per diversi anni l'intera offerta dolce, dalle colazioni ai dessert del St. Hubertus, il regno di Norbert Niederkofler.

Rappresentante della quarta generazione di una famiglia di pasticceri, la sua filosofia, basata sull'utilizzo di materie prime di altissima qualità e sulla ricerca di accostamenti innovativi, dà vita all'Hotel Abi d'Oru a un progetto curato con dedizione in ogni dettaglio e che abbraccia pasticceria, panetteria e gelateria.

Il pastry chef Andrea Tortora ha studiato - con la brigata dell'hotel - nuovi dolci e lievitati per tutta l'offerta dell'Hotel - il Ristorante pieds dans l'eau Marinella, il cuore dell'hotel - il Ristorante Mediterraneo, il Pool Bar e anche il room service.

Immancabile e fortemente voluto dalla proprietà, la famiglia Zuncheddu, il legame con il territorio, che porta Tortora a creare dolci e panificati tradizionali, che partendo dalla altissima pasticceria o arte bianca sapranno anche accogliere la sardità e l'attenzione alle ricette antiche che la famiglia stessa ha ereditato dalla nonna Maggiorina.

Hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo

Un'occasione imperdibile per gli ospiti dell'Hotel Abi d'Oru - in sardo Ape d'Oro - di vivere un'estate all'insegna della dolcezza, coccolati dalle creazioni di uno dei maestri pasticceri più rinomati d'Italia. Sono inconfondibili le caratteristiche di Abi d'Oru: la premurosa attenzione dello staff, la localizzazione senza pari che abbraccia il mare e il Golfo di Marinella, il valore della libertà di scegliere come trascorrere il tempo libero e le giornate. Ingredienti per la perfetta dolce estate italiana nel Mediterraneo.

© Riproduzione riservata