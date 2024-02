EmergentePastry 2024: vince Riccardo Bazzo del ristorante La Peca a Lonigo

Il 21 febbraio si è conclusa la rassegna annuale del Premio EmergentePastry 2024 che si è svolta presso il Capac- Politecnico del commercio e del turismo di Milano. Eletto con il premio miglior emergente, Riccardo Bazzo del ristorante La Peca a Lonigo (Vi).

Riccardo Bazzo, il vincitore di EmergentePastry 2024

Gli altri candidati che hanno partecipato alla finale, come d'abitudine, sono tutti giovani professionisti che hanno realizzato i loro elaborati di pasticceria di fronte ad una giuria di noti maestri pasticceri e giornalisti di settore. Al termine della gara, si è svolta la premiazione seguita da un brindisi e buffet dove c'è stato modo di assaggiare i finger food presentati dai finalisti in gara.

Il podio di EmergentePastry 2024

Il premio EmergentePastry 2024 se l'è aggiudicato Riccardo Bazzo del ristorante La Peca a Lonigo (VI) con le ricette:

Dessert da forno : "Nocciola, caffè, olio evo e cioccolato" - Pan di Spagna alla nocciola, budino al cioccolato, salsa al caffè, semifreddo di nocciola.

: "Nocciola, caffè, olio evo e cioccolato" - Pan di Spagna alla nocciola, budino al cioccolato, salsa al caffè, semifreddo di nocciola. Dessert al cucchiaio : "Agrumi e namelaka al pepe rosa - "Sorbetto alla clementina, Meringa agli agrumi vegana croccante, Tisana al mandarino e sambuco, Bergamotto candito, Namelaka al pepe rosa, Olio al pepe del Andaliman.

: "Agrumi e namelaka al pepe rosa - "Sorbetto alla clementina, Meringa agli agrumi vegana croccante, Tisana al mandarino e sambuco, Bergamotto candito, Namelaka al pepe rosa, Olio al pepe del Andaliman. Finger dolce : "Tartelletta alla mela caramellata"- Frolla di pane, Crema di mela, Chantilly alla cannella.

: "Tartelletta alla mela caramellata"- Frolla di pane, Crema di mela, Chantilly alla cannella. Finger salato: "Bao radici e fasioi" - Bao al vapore con crema di fagioli, insalata di radicchio e battuto di radicchio.

A completare il podio, Alessio Gallelli (2° posto) del Ristorante Pellico 3 del Park Hyatt Hotel a Milano ed Eleonora Marsero (3°posto) del ristorante “DaV Milano” by Da Vittorio, a Milano.

Gli altri finalisti di EmergentePastry 2024

Per il centro-sud, erano stati eletti nell'appuntamento presso il Pastry Restaurant “Velo” del The First Dolce Boutique Hotel di Roma: Raffaele Angotti ex pastry chef del ristorante Abbruzzino a Cava, Cuculera Nobile (Cz); Federico Marrone del Ristorante Da Lincosta a L'Aquila; Lorenzo Pisapia, pastry chef di Officine dei Sapori a Gubbio (Pg). Mentre, i finalisti della selezione Nord sono stati eletti il 22 novembre 2023 presso la Scuola di Cucina della Coop Sociale “In-Presa” di Carate Brianza (Mb): Mirko Cattaneo del Ristorante Piccolo Lago a Verbania e Cinzia Melchior del ristorante Luisa Gourmet del Manna Resort a Montagna (Bz).

La prossima edizione di EmergentePastry2025 parte con la selezione Centro Sud a Maddaloni (Caserta) presso la nuova sede della scuola Dolce e Salato il 23 aprile 2024.

