A Cesenatico nasce un welfare per i dipendenti d'albergo

Come incentivare le persone a lavorare in albergo e, allo stesso tempo, ridurre il cuneo fiscale nelle strutture ricettive? La soluzione è Adac Federalberghi Cesenatico Welfare. Una soluzione, che come riporta il Corriere Romagna, potrebbe portare ai dipendenti (senza dover incidere su oneri contributivi e tasse ) ad avere pagata una vacanza, una o più rette per asili nido del figlio, una polizza assicurativa, l’iscrizione all’università, o ancora ricevere un buono cultura e più semplicemente effettuare acquisti sul territorio.

Nasce Adac Federalberghi Cesenatico Welfare

«È questa una strategia per investire e valorizzare il personale, che ha un ruolo fondamentale nel settore dell’ospitalità, influenzando direttamente l’esperienza del cliente e il successo aziendale» ha detto Adac Federalberghi Leandro Pasini.

L’altro aspetto è la riduzione del cuneo fiscale: un primo segnale è arrivato dalla normativa che permette di detassare i premi ricevuti dal dipendente sotto forma di welfare aziendali (fringe benefit e buoni pasto, che finora nel settore alberghiero vengono utilizzati poco). L’Adac ha pensato di battere questa strada per “sfruttare” l’occasione offerta dalla normativa, ma anche per realizzare, in collaborazione con Welfare Group, una piattaforma dedicata agli albergatori. Questo permettere agli albergatori di agire sul cuneo fiscale del singolo hotel permettendo di avere nuove risorse da utilizzare in premi e gratifiche, ma anche di fare in modo che questi premi vengano spesi nella rete dei servizi e dei commercianti locali aderenti gratis alla piattaforma.

«L’Adac è la prima di Federalberghi nazionale ad aver fatto passi concreti per migliorare le condizioni di lavoro nel settore del turismo - Luigi Angelini, ceo di Welfare Group - Oggi è necessario investire tanto sui collaboratori perché è il servizio che ci distingue dalla concorrenza. La scelta di convenzionare attività locali all’interno della piattaforma di Adac è un segnale molto forte che il mondo alberghiero dà rispetto al commercio locale».

La nuova piattaforma sarà presentata il 7 marzo nel corso di un seminario organizzato da Adac in collaborazione con Adac Servizi. Già oggi è possibile richiedere informazioni all’Associazione (telefono 0547 673448).

© Riproduzione riservata