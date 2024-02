Sabatini Cocktail Competition, tutto pronto per la quinta edizione

Riparte la Sabatini Cocktail Competition, la gara di bartending organizzata da Sabatini Gin che nomina anche quest'anno il suo International Tour Ambassador, colui che saprà interpretare al meglio il distillato e portare all'estero tutto l'heritage e il gusto del brand toscano in un viaggio indimenticabile dietro ai banconi dei migliori cocktail bar internazionali. Un'edizione speciale - la numero cinque - che rappresenta un importante traguardo per la famiglia di Cortona anticipando di un anno i festeggiamenti per la prima decade di vita del distillato nato nel 2015 e creato con botaniche locali coltivate sui dolci pendii aretini.

Al via la quinta edizione della Sabatini Cocktail Competition

Ed è proprio il numero cinque a fare da fil rouge a questa edizione dettando i tempi e le ispirazioni delle prove dei candidati. La sfida dei concorrenti sarà quella di riuscire a trasportare i giudici in luoghi nuovi, sconosciuti e inattesi attraverso, ça va sans dire, una cinquina iconica: quella dei sensi. Un viaggio di esplorazione e scoperta durante il quale i mixologist dovranno coinvolgere la giuria con la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto e l'udito non tralasciando il motto di questa edizione “Get me somewhere new”, che si rifà al mondo della numerologia dove il 5 porta con sé il significato di cambiamento, trasformazione, novità.

Iscrizioni dunque aperte fino al 4 marzo con rivelazione dei 24 semifinalisti il giorno 11 marzo attraverso i canali social del brand. Le semifinali sono invece previste l'8 e il 15 aprile. Solo 24 i posti disponibili da conquistare attraverso una preselezione online per cui i candidati dovranno inviare due ricette, una alcolica con Sabatini Gin e una analcolica con Sabatini 0.0, composte ciascuna da un massimo di 5 ingredienti - compresa la garnish ed il distillato in ricetta. Sarà previsto l'utilizzo minimo di 40ml di Sabatini Gin e di 30ml Sabatini 0.0 e le ricette dovranno essere postate sui propri canali social con i tag #SabatiniGin e #SabatiniCocktailCompetition.

Il 20 e 21 maggio i migliori 8 delle due semifinali si contenderanno il titolo di International Tour Ambassador nella suggestiva Villa Ugo di Cortona, culla di Sabatini Gin e della dinastia dei suoi creatori. Un'ultima fase che si preannuncia già avvincente poiché i finalisti scopriranno il tema della prova finale solo una volta varcata la soglia dell'antica dimora toscana. Il Sabatini Gin International Tour Ambassador vincerà un viaggio di 5 giorni in uno dei mercati strategici per l'azienda che verrà svelato anch'esso durante la finale.

Il regolamento completo e il form di iscrizione sono disponibili a questo link.

