Amsterdam, trovato morto il cameriere leccese Alessio Giannaccari: aveva 20 anni

Trovato morto ad Amsterdam il giovane cameriere leccese Alessio Giannaccari

Il giovane cameriere leccese di vent'anni, Alessio Giannaccari, è stato ritrovato senza vita ad Amsterdam dopo che sabato 16 marzo erano sparite le sue tracce. Una scomparsa che aveva immediatamente messo in allarme i genitori, che si erano precipitati nei Paesi Bassi per seguirne da vicino le vicende. Le ricerche si sono concluse tragicamente nella tarda mattinata di martedì 19 marzo, quando il corpo di Alessio è stato rinvenuto vicino ai binari della Holendrecht Metro Station. Le cause della sua morte sono ancora tutte da chiarire e su questo caso è stata aperta un'inchiesta. Figlio unico di una coppia di leccesi, la madre avvocato e il padre imprenditore, Giannaccari da qualche mese lavorava come cameriere in un ristorante della capitale olandese.

© Riproduzione riservata