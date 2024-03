EmergentePizza ed EmergenteChef 2024: ecco chi sono i vincitori

Ad Il 16 e 17 marzo 2024 si sono svolte ad Alma, la più importante scuola di alta formazione dell'ospitalità in Italia, il 16 e 17 marzo, si sono svolte le finali nazionali del premio EmergenteChef ed EmergentePizza, format ideato e organizzato da Witaly di Luigi Cremona e Lorenza Vitali. I vincitori, in ex aequo, di EmergentePizza 2024 sono Tommaso Filonzi della pizzeria Il Capriccio a Monsano (An) nelle Marche e Luca Pasca della pizzeria Sesto Gusto a Torino in Piemonte.

EmergenteChef 2024, invece, è stato assegnato a Michele Spadaro del ristorante Pashà a Conversano in Puglia.

I vincitori di EmergentePizza 2024 e gli altri premi

Le competizioni hanno avuto inizio sabato 16 marzo con i pizzaioli finalisti in occasione della prima prova “pizza fritta”, spesso presente nel menu di ogni pizzeria. I partecipanti hanno anche preparato l’impasto base per la pizza dal tema “no-waste” imposta dal regolamento, prova che si è svolta il giorno successivo per permettere all'impasto di maturare.

Domenica 17 marzo i pizzaioli hanno presentato la propria idea di pizza ad una giuria di esperti come Davide Longoni, chef e pizzaioli rinomati come Renato Bosco e giornalisti del settore. In questa edizione i vincitori sono incredibilmente due, dal momento che si è verificato un ex aqueo, e sono Tommaso Filonzi della pizzeria Il Capriccio a Monsano (An) e Luca Pasca della pizzeria Sesto Gusto a Torino.

Tommaso Filonzi ha presentato nella prova “pizza fritta” la sua “Fine inverno” con cavolo cappuccio marinato, finocchio selvatico e i suoi semi; nella seconda prova, invece, la pizza no waste “Sentori di primavera” con crema di broccolo e cipollotto, asparagi, salsa di radicchio, cime di broccoli, cipollotti sott'aceto, Parmigiano 40 mesi ed erbe aromatiche spontanee. Luca Pasca, invece, “LU-cono” in occasione della prima prova e “Essenza di primavera” nella seconda prova, con asparago di Santena, prosciutto cotto di alta qualità Corona arrosto Levoni, Kinara, tuorlo marinato, maionese all’aceto.

Il “ Premio sostenibilità ”, in collaborazione con Le 5 Stagioni è andato ad Alexandra Horghidan della pizzeria Zia Pizza a Peschiera del Garda, in Veneto.

Il "Premio miglior abbinamento vini", in collaborazione con Vite Vis, è andato a Gabriele Ianbrenghi della pizzeria L'Arte Bianca di Gabriele a Roma.

I vincitori di Emergente Chef 2024 e gli altri premi

Mentre iniziava la seconda prova di EmergentePizza nella mattinata di domenica, sono arrivati i giovani cuochi di EmergenteChef per preparare il menu che la giuria ha valutato nel pomeriggio. Il dover realizzare un intero menu ha rappresentato una grande sfida per i finalisti, dal momento tutti e otto hanno servito ben tre portate in aggiunta al cestino del pane e preparato un menu grafico impostato creativamente sulle tematiche delle portate. Anche in questa occasione, nel ristorante Mater di Alma, una folta giuria di esperti del settore hanno giudicato minuziosamente le creazioni dei ragazzi. Il premio EmergenteChef 2024 è stato vinto da Michele Spadaro del ristorante Paschà a Conversano, in Puglia, grazie al suo menu "Territori: Puglia, Sicilia e poi..."; antipasto: “Presente”, Sivoni, mandorle e tartufo; primo: “Passato”, Spaghetti al carrubo, capperi e porcini; secondo: “Futuro”, branzino di Aquanaria alle spezie e “cole rizze”.

Il “ Premio miglior pane ”, in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini, è andato ad Andrea Pasca del ristorante Condividere a Torino.

Il " Premio sostenibilità ", in collaborazione con Vite Vis, è stato attribuito a Matthias Kirchler del Lunaris 1964 Gourmetrestaurant a Cadipietra, in Valle Aurina.

Sempre in collaborazione con Vite Vis, il premio "Miglior abbinamento vino" è andato a Graziano Pascale del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense, in Campania.

