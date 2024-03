Mangiare in uno stellato a prezzo ridotto? Andrea Berton lancia la promo “Under 35”

La cucina moderna e immediata dello chef Andrea Berton si apre verso un pubblico giovane con la formula “Under 35”, disponibile - a partire dal 23 marzo - tutti i sabati a pranzo. Un menu nato per avvicinare giovani appassionati, che non hanno ancora avuto l'occasione di sperimentare la cucina stellata dello chef Andrea Berton a Milano.

Lo chef stellato Andrea Berton

«Questa formula nasce dalla voglia di aprire le porte del ristorante a tutti quei giovani che vogliono sperimentare una cucina d'autore a un prezzo accessibile. Ogni sabato proporrò un menu degustazione composto da 5 portate (abbinamento con 2 calici di vino e soft drink inclusi) al costo di 95 euro a coloro che dimostreranno di avere meno di 35 anni presentando la carta d'identità» afferma lo chef Berton. Il menu comprende una selezione di piatti speciali, tra cui la Capasanta arrosto con vino e pepe rosa, guarnito con un croccante al nero, un Risotto con Grana Padano Riserva e BalsaMela. L'offerta prosegue con un Filetto di sogliola, maionese di pesce e crescione, seguito da una Fracosta di vitello gratinata con salsa al peperone crusco e friggitello. Per concludere in dolcezza, lo chef propone una Omelette di latte e nocciola.

