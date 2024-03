La chef Alexa Schulte, illumina il Monferrato con l'Accademia Adagio

A metà strada tra Canelli e Nizza, all'interno dell'antica cascina che ospita il Relais Almaranto, l'accademia Adagio è il frutto del sogno di vita di Alexa Schulte, cuoca di grande esperienza e ormai monferrina d'adozione. In uno spazio moderno, dove non manca un tocco italiano dato dalle tradizionali piastrelle decorate con i limoni, Alexa non solo guida gli ospiti del relais alla scoperta del territorio, ma li avvicina a sapori e tecniche culinarie provenienti da tutto il mondo.

La chef Alexa Schulte dell'accademia Adagio

«Sono cresciuta in una fattoria a Heppenheim, circondata da cibo di qualità e cuochi appassionati» - racconta Alexa - «le mie esperienze in giro per il mondo, tra India, Thailandia, Sudafrica, Vietnam e Argentina, hanno arricchito in modo straordinario il mio bagaglio culinario, ma il richiamo dell'Italia è stato irresistibile». Con determinazione e coraggio, Alexa ha inaugurato il relais con la scuola di cucina nel 2021 dopo un meticoloso progetto di ristrutturazione. «Da sempre, Almarantosi impegna nella valorizzazione del territorio e nella promozione della filosofia dello slow food, presentando ai nostri ospiti non solo le ricette piemontesi, ma anche i produttori del posto attraverso visite e degustazioni direttamente in loco. All'accademia Adagio, proponiamo esperienze culinarie anche per coloro che condividono la passione per la buona cucina oltre i confini nazionali», conclude.

Lezioni di cucina internazionale nel Monferrato tra formazione e convivialità

In gruppi fino a 30 persone, affiancati da Alexa o dallo chef emergente Mario Maniscalco, ci si immerge nel mondo dei sapori con un brindisi di spumante locale e finger food, avviando così un'esperienza culinaria che va oltre la mera preparazione di piatti. Ci si appresta a seguire ricette dettagliate, con l'obiettivo non solo di apprendere le tecniche di cottura, ma anche di scoprire gli ingredienti che le compongono, spesso esotici e difficilmente reperibili, per sorprendere il palato con sapori nuovi ed affascinanti. Le possibilità sono molteplici: Pho vietnamita, Pad Thai thailandese, Bulgogi coreano, torte Idli indiane, ma certamente anche dolci tipici del Monferrato a base di nocciole a km 0 dalla produzione del relais. L'esperienza culmina in un conviviale pasto condiviso, durante il quale si gustano i piatti preparati insieme durante la lezione, accompagnati da vini pregiati o alternative senza alcol. Il giusto mix di apprendimento, amicizia e teambuilding in una location incantevole. Le lezioni, tenute in lingua inglese, tedesco o italiano, hanno una durata di 4 ore e si svolgono su appuntamento. A partire da aprile 2024, la scuola di cucina sarà arricchita da un nuovo giardino di erbe aromatiche nel cortile storico del relais, per regalare ulteriori ingredienti freschi letteralmente a portata di mano degli studenti.

Almaranto Boutique Hotel e Relais

L'accademia Adagio è situata all'interno del Almaranto Boutique Hotel e Relais, il risultato di anni di viaggi e passione: un sogno che si è concretizzato a Calamandrana con 23 suite e camere, ristorante gourmet Adagio, ristorante bistro Anima, e la scuola di cucina. Una dichiarazione d'amore al Bel Paese e allo slow living, nonché un impegno sociale e sostenibile per valorizzare l'Alta Langa. Con interni che fondono il fascino del vecchio mondo con la raffinatezza contemporanea, ogni dimora regala una combinazione unica di mobili antichi e pezzi di design selezionati personalmente da Alexa. I giardini privati e le terrazze che si aprono sulle incontaminate colline offrono un'esperienza di lusso naturale. A completare il quadro, la palestra in legno e la piscina all'aperto tra vigneti e noccioleti.

