Lo chef Akira Back per la prima volta in Spagna: apre al The Ritz-Carlton, Abama

The Ritz-Carlton, Abama annuncia una nuova collaborazione con lo chef Akira Back, premiato con una stella Michelin, che inaugurerà il suo primo ristorante in Spagna. Questa meta dal fascino senza tempo è una destinazione gastronomica unica, con otto ristoranti e bar che propongono piatti casual e raffinati, nonché la possibilità di provare una cucina premiata dalla guida Michelin.

Lo chef Akira Back

Lo chef Akira Back si distingue per la cucina all'avanguardia e dal gusto squisito ed è un’eccellenza nel settore della ristorazione e dell'ospitalità. Una figura di fama mondiale che negli ultimi vent'anni ha costruito un impero globale con 26 sedi operative in tutto il mondo e altre all'orizzonte. Oltre al suo lungo curriculum e ai riconoscimenti continui, Back rimane costantemente all'avanguardia per innovazione e creatività.

Il primo ristorante firmato Akira Back in Spagna entra a far parte del portfolio di ristoranti di The Ritz-Carlton Abama e propone una cucina giapponese moderna, ispirata alle esperienze di vita e ai viaggi dello chef, con un perfetto connubio tra innovazione gastronomica, attenzione al servizio e prodotti di alta qualità di provenienza locale. Per arricchire questa nuova esperienza culinaria, l'elegante design del locale è stato rinnovato grazie a una collezione di suggestive opere d'arte moderna create dalla madre dello chef Akira, la signora Young Hee. Gli ospiti potranno gustare i piatti tipici di Akira e, al contempo, ammirare "Amore", "Gioia", "Tigre Bianca" e molte altre opere d'arte incentrate sullo chef stesso.

Un senso di avventura ispira ogni piatto di Back, che propone combinazioni di sapori inaspettati che traggono spunto dai suoi viaggi e dai ricordi d'infanzia e sono intrisi della tradizione coreana. Per questa nuova esperienza spagnola, lo chef Akira Back ha ideato un menù degustazione dinamico con una selezione di piatti che mettono in mostra la creatività e il gusto che hanno reso la sua cucina un fenomeno globale. Il menu presenta alcuni dei suoi piatti tipici come la AB Tuna Pizza (sashimi di tonno e aioli umami su una base di tortilla croccante) abbinati a ricette di ispirazione locale come la Cernia Robata con punte di basilico e spuma di lemongrass.

«Io e lo chef Akira siamo entrati subito in sintonia, perché abbiamo molte cose in comune. Siamo entrambi appassionati di sci e snowboard, amanti della gastronomia ed entrambi cerchiamo l'eccellenza nei nostri ambiti. Siamo lieti di aggiungere al portafoglio culinario di The Ritz-Carlton, Abama un marchio con una presenza così globale», ha affermato Gregory de Clerck, direttore generale di The Ritz-Carlton, Abama. “Mi affascina questa isola vulcanica dell'Atlantico ai confini dell'Europa, dove la cultura alimentare si basa sui prodotti locali di terra e di mare. La qualità dei prodotti delle Isole Canarie colpisce ad ogni boccone! Il Ritz-Carlton Abama rappresenta una location speciale per il mio primo ristorante spagnolo", ha dichiarato lo chef Akira Back.

L'apertura dell'Akira Back Tenerife completa la prestigiosa offerta culinaria di The Ritz-Carlton, Abama, aumentandone l'attrattiva come destinazione gastronomica.

