Luca Bruni vince la Finale Italia di The Vero Bartender 2024

Luca Bruni è il vincitore della Finale Italia di The Vero Bartender 2024, competizione internazionale promossa da Amaro Montenegro, quest'anno dedicata al tema '90s Calling. Giunta alla 6^ edizione, la cocktail competition ancora una volta si conferma appuntamento irrinunciabile per i bartender italiani, chiamati questa volta a realizzare una ricetta creativa ispirata ai cocktail e alla cultura degli anni '90 con protagonista Amaro Montenegro. Oltre 250 le iscrizioni alla competizione italiana vista quest’anno dall’Head Bartender del Depero e del Tukana - Tiki Cabana di Rieti.

Luca Bruni, vincitore della Finale Italia di The Vero Bartender 2024, con il suo cocktail BimBumBam

A contendersi la Finale Italia, che si è svolta a Milano, sono stati solo 8 bartender tra i 16 semifinalisti selezionati nel corso delle due live audition di Bologna e Napoli da una giuria tecnica composta da Rudi Carraro (Global Brand Ambassador di Gruppo Montenegro), Edoardo Nono (Founder di Rita Group) e Matteo Di Ienno (CEO & Founder di Fermenthinks). Gli stessi giudici che, insieme a Simone Corsini (vincitore dell'ultima edizione di The Vero Bartender Italia e Bar Manager dell'Hotel Principe di Piemonte di Viareggio), hanno decretato Luca Bruni come miglior talento della miscelazione italiana con il suo cocktail BimBumBam.

«Quest'anno, con The Vero Bartender - spiega Daniele De Angelis, marketing manager core brands di Gruppo Montenegro - abbiamo deciso di celebrare i cocktail più popolari degli anni '90, considerati dei veri e propri cult. Un omaggio, quindi, alla cultura di quegli anni con Amaro Montenegro protagonista di ricette creative, inedite e memorabili in grado di esaltarne la versatilità e il gusto inconfondibile”. Chiusa dunque la finale italiana di The Vero Bartender, è già conto alla rovescia per la Finale Global del 10 aprile a Bologna, che vedrà protagonisti i bartender vincitori dei 10 Paesi partecipanti.

