Rational aggiorna iCombi Pro e iVario Pro con una funzione di ricerca intuitiva

«In una cucina affollata e indaffarata si verificano sempre situazioni non pianificate. Può succedere che serva preparare un piatto non presente nel menu con la verdura avanzata. E in questo caso l’operatore può essere in difficoltà a trovare subito il giusto percorso di cottura. Oppure degli inghippi con le impostazioni: qualcuno che senza avvisare ha cambiato il tono del segnale acustico o la luminosità del display» annuncia Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational Italia. Grazie all’ultimo aggiornamento del software, ora è possibile arrivarci rapidamente senza dover passare molto tempo scrutando il display o sfogliando il manuale.

La nuova funzione di ricerca intuitiva di Rational per iCombi Pro e iVario Pro

«La nuova funzione di ricerca funziona in modo simile a un motore di ricerca su Internet - spiega Iozzolino. Basta toccare la lente di ingrandimento e digitare una parola chiave: già alle prime lettere la funzione di ricerca restituisce i risultati dei percorsi di cottura, degli esempi di utilizzo, dei programmi e delle impostazioni e, nel caso di AutoDose, anche dei programmi di pulizia». La cronologia delle ricerche viene visualizzata automaticamente di volta in volta, semplificando ancora di più le ricerche successive.

Secondo Iozzolino, la funzione di ricerca è il tocco finale in termini di facilità d'uso e rende iCombi Pro e iVario Pro ancora più facili da usare: «Adesso gli utenti possono trovare ciò di cui hanno bisogno rapidamente anche nei momenti più frenetici: meno tempo perso e meno stress». Le unità collegate in rete tramite ConnectedCooking, il sistema di gestione digitale delle cucine di Rational, ricevono automaticamente l'aggiornamento del software: gli utenti devono solo confermare il download. In alternativa, il software può essere scaricato online e caricato su iCombi Pro o su iVario Pro con una chiavetta Usb. Per ulteriori informazioni, visitare il sito rational-online.com.

