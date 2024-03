Salvatore Lioniello vince la tappa milanese di “Di Pizza”

Salvatore Lioniello ha conquistato la giuria di “Di Pizza”, rientrando tra i “Magnifici 7+7” di Milano. Il noto “Pizzaiolo con il Cappello”, creatore della “diversamente napoletana” ha presentato la sua “Nerano”, un modo alternativo di concepire la classica pizza napoletana. L'impasto è maggiormente leggero e arioso, fermentato a lungo e condito con ingredienti di alta qualità. La pizzeria a Milano è stata aperta nell'ottobre 2023 ed è diventata rapidamente un luogo popolare della città per gli amanti della pizza.

Salvatore Lioniello (a destra), vincitore di Di Pizza

Il tour itinerante “Di Pizza”, organizzato da Dissapore e Garage Pizza, alla scoperta delle migliori pizzerie d'Italia è partito ieri da Milano e percorrerà diverse regioni. Per ogni tappa vengono selezionate, dopo un'attenta attività di studio e analisi, sette pizzerie e sette catene artigianali che rappresentano al meglio il loro concetto di pizza, legato al proprio territorio di appartenenza. Nella serata di ieri le sette pizzerie meneghine premiate sono state: Amunì, Biga, Confine - Pizza e Cantina, Dry Milano, Giolina, Glory POP, La Pizza Popolare, Marghe, Modus, Mozzafiato, Piz, Pizzeria Da Lioniello, Santa Margherita. Per la categoria “le magnifiche sette catene artigianali” di Milano sono state segnalate: Assaje, Berberè, Capuano's, Da Zero, Lievità, Peperino, Pizzium.

Ogni pizzeria si è distinta per la sua filosofia, l'utilizzo di ingredienti di alta qualità e la maestria nella preparazione della pizza. I vincitori della tappa milanese saranno poi, protagonisti di un evento dove si confronteranno con una giuria di esperti, giornalisti e food blogger. Verranno, poi, inseriti in una guida che potrà essere consultata tra le pagine di Dissapore e di Garage Pizza. Un'occasione per valorizzare, far conoscere e crescere la cultura gastronomica italiana attraverso la pizza.

© Riproduzione riservata