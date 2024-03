“Insegnare in cucina”, il progetto di formazione di Cattel per gli studenti degli alberghieri

L'evoluzione è parte integrante del dna di Cattel, tra le aziende leader nella distribuzione di prodotti food e no-food nel canale Horeca, che fa del continuo rinnovamento il suo modus operandi. Ma, se un'attività funziona e continua a dimostrarsi efficace, perché cambiarla? È così che, anche quest'anno, Cattel ha avviato “Insegnare in cucina”, il riuscitissimo progetto di formazione degli studenti di alcuni istituti alberghieri del nordest d'Italia, sempre articolato in due fasi.

Una prima parte teorica svoltasi in aula e rivolta ai ragazzi di terza superiore in cui Cattel ha illustrato l'avvincente mondo dell'horeca e, più in particolare, l'attività dell'azienda stessa (tra cui i processi di selezione dei prodotti, di acquisizione degli ordini e di organizzazione logistica a magazzino e in distribuzione), e una parte pratica dedicata ai ragazzi del quarto anno che inizierà il 6 marzo e comprenderà una visita alla sede del leader della distribuzione seguita da una piccola sfida fra studenti, invitati a realizzare e servire un menu (da loro stessi definito in base alla vasta gamma di prodotti distribuiti da Cattel) sotto la supervisione dello chef resident di Cattel e docente Mauro Cadamuro, e sottoporlo al giudizio di una giuria di professionisti, che valuteranno la professionalità e creatività dimostrate dai giovani chef.

Anche quest'anno, sono state coinvolte le sedi di Aviano e Trieste di Ial Fiuli Venezia Giulia e quelle di Caorle e Pramaggiore dell'istituto Fondazione Lepido Rocco, con il coinvolgimento di circa 130 studenti. Le lezioni teoriche, che si sono svolte presso le sedi degli istituti scolastici, hanno coinvolto circa 80 studenti dello Ial e una trentina di studenti dell'istituto Lepido Rocco e si sono focalizzate su argomenti quali sala, cucina e pasticceria, mentre le lezioni pratiche si svolgeranno nell'attrezzatissima cucina professionale presso la sede di Noventa di Piave (Ve) di Cattel, uno spazio in cui l'azienda organizza spesso incontri formativi rivolti a personale, agenti, ecc. a riprova dell'enorme importanza da essa attribuita alla formazione. Un progetto formativo e altamente motivante che porta un po' di “mondo vero” all'interno del mondo spesso troppo chiuso e teorico della scuola.

