Una mise en place elegante e moderna per Pasqua? Ecco il set di Zwilling

Per festeggiare la Pasqua in modo davvero speciale, è importante curare non solo le ricette ma anche l'aspetto della tavola. Un'idea interessante potrebbe essere utilizzare una cocotte in ghisa Staub di Zwilling, magari in una tonalità salvia, che oltre ad essere esteticamente gradevole, permette di servire direttamente in tavola piatti come zuppe o primi piatti senza dover utilizzare ulteriori piatti da portata. Questo tipo di cocotte distribuisce uniformemente il calore durante la cottura, preservando sapori e aromi.

Il set da tavola di Zwilling per Pasqua

Per arricchire ulteriormente la tavola, si potrebbero utilizzare poi delle ciotole in ceramica smaltata, disponibili in diverse colorazioni vivaci, perfette per servire insalate, salse o piccole porzioni. Con il loro design pratico ed elegante, aggiungono un tocco di stile alla tavola senza risultare eccessivamente appariscenti. Infine, per concludere il pasto con un tocco di classe, si potrebbero utilizzare dei bicchieri in vetro soffiato della linea Sorrento Plus di Zwilling. Questi bicchieri, leggeri e resistenti, sono adatti per servire dessert come zabaione al marsala o tiramisù, mantenendo la temperatura ideale per apprezzare al meglio i sapori.

