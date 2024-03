Ancora della plastica nei panini di una mensa scolastica a Milano

Trovata nuovamente della plastica nei panini di una mensa scolastica di Milano

Ancora plastica nei panini delle mense scolastiche di Milano. Infatti, dopo che la scorsa settimana era stato ritrovato analogo corpo estraneo nella fornitura di pane integrale e a seguito di ciò erano state effettuate tempestive e approfondite verifiche lungo l'intera filiera per valutare eventuali non conformità, lunedì 4 marzo in un'altra mensa meneghina è stata sospesa «in via precauzionale la somministrazione del prodotto “pane con farina biologica di grano tenero” presso le utenze in cui non era ancora stato consumato». La motivazione? I bambini di una scuola primaria hanno trovato, all'interno dei propri panini, «un corpo estraneo», si legge nella comunicazione ufficiale di Milano Ristorazione. Tradotto: plastica.

