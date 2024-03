Massimo Pisciotta è il nuovo resort manager di La Plage Resort Taormina, il gioiello del gruppo alberghiero italiano, RHC Group che gode di una posizione privilegiata direttamente sulla spiaggia di fronte Isola Bella. Classe 1981, di origini campane, Massimo Pisciotta ha mosso i primi passi nelle cucine del padre, chef di cucina e pizzaiolo. Da lì ha portato avanti un percorso di studi e specializzazioni di alto livello, sia in ambito accademico universitario che di settore, anche in campo internazionale.

La sua esperienza lo ha visto sviluppare la professionalità con ruoli diversi in realtà come il recente Baglioni Masseria Muzza di Otranto, il Grand Hotel Convento di Amalfi, il Belmond Caruso, Palazzo Avino (già Palazzo Sasso), il Savoy Hotel & SPA e l’Aquapetra Resort. «Siamo felici di accogliere nel nostro team una professionalità come quella di Massimo Pisciotta, fondamentale nel portare avanti una realtà tanto articolata come La Plage Resort Taormina, che durante la stagione diventa fulcro di molteplici attività con ospiti provenienti da tutto il mondo, che sia per un soggiorno, una giornata in spiaggia o una cena gourmet in uno scenario unico», afferma Giuseppe Marchese, ceo di RHC Group.

La Plage Resort Taormina è immerso nella natura, con una posizione unica proprio davanti alla spiaggia, con vista su Isola Bella: è caratterizzato da bungalow in stile maldiviano affacciati sul mare e nascosti all’interno della riserva naturale tra pini secolari, con la possibilità di raggiungere il centro storico di Taormina grazie alla funivia a pochi passi.

Il resort si contraddistingue anche per la qualità della cucina dello chef Giovanni Puglisi, dedicata alla Sicilia e al Mediterraneo, da gustare al ristorante Fusion o al beach club, luogo perfetto anche per un aperitivo al tramonto o per un evento speciale. Per chi desidera un momento di totale benessere, palestra e spa, con profumi freschi e suoni melodici rilassanti, maxi jacuzzi, bagno turco, sala massaggi con trattamenti dedicati, area relax con angolo tisaneria e percorsi rigeneranti che uniscono ai benefici dell’acqua i bagni di calore.

