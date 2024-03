Talent Day Fipe, altri sei appuntamenti già programmati nel 2024

Sono tornati i Talent Day Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi. Il Talent Day Fipe è una piazza del lavoro dove un bar, un ristorante o un pubblico esercizio incontrano giovani talenti da assumere per creare quelle sinergie tra chi forma e chi impara per avviare una appassionante esperienza professionale e di vita nel settore.

Si tratta di un momento di confronto e dialogo finalizzato a costruire il mercato del lavoro del futuro per la ristorazione, la caffetteria, l'intrattenimento e il turismo. È un road show lungo tutto lo stivale che racconta il lavoro nei pubblici esercizi mettendo insieme imprese, lavoratori, operatori del mercato del lavoro, scuole e istituzioni e volto a far conoscere le storie di successo di chi lavora con determinazione e passione ogni giorno. In questo 2024 si sono già svolti gli appuntamenti di Pisa e Livorno (22 febbraio) e Cesena (5 marzo) e ne sono previsti altri 6: a Fermo (9 marzo), Arzachena (provincia di Sassari, 13 marzo), Cosenza (9 aprile), Reggio Emilia (15 aprile) e un doppio appuntamento in provincia di Cremona: nel capoluogo il 22 aprile e il giorno successivo a Crema.

