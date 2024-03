A Palermo il Consiglio nazionale della Federazione italiana cuochi

Saranno quattro giornate molto intense e con un ricco programma quelle che attendono, da lunedì 11 a giovedì 14 marzo, gli associati dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Alla Fiera del Mediterraneo a Palermo, infatti, andrà in scena la nuova edizione di Expocook, salone regionale dedicato al mondo dell’enogastronomia, dell’agroalimentare e della ristorazione, e ancora una volta l’Urcs con Fic sarà partner e protagonista dell’evento. Ma c’è di più: durante le prime due giornate, nell’Aula Conference della Fiera si svolgerà il Consiglio Nazionale della Federazione italiana cuochi, di cui l’Urcs è punto di riferimento nell’Isola. L’importante momento associativo di Federcuochi andrà in scena con un altrettanto ricco programma di interventi, tavole rotonde e cooking show, con il contributo di illustri rappresentanti del mondo della cucina, e non solo, e con il prestigioso patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Presenti, inoltre, il supporto dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, del DOS Sicilia e di “European Region of Gastronomy – Sicily Awarded 2025”.

Consiglio nazionale Fic ad Expocook 2024

Numerosi i partner e le aziende che stanno sostenendo l’evento, con in prima linea il supporto tecnico e logistico di tutte e nove le Associazioni Provinciali dell’Isola, che sta vivendo un momento particolarmente importante e positivo. La Sicilia, infatti, è stata da poco nominata ufficialmente Prima Regione Gastronomica Europea per il 2025, anno in cui tra l’altro Agrigento sarà Capitale italiana della Cultura. Da qui si comprende l’importanza di puntare i riflettori sulla cucina e sulla ristorazione che caratterizzano la nostra terra, quale motore di sviluppo, di crescita e di economia.

«Siamo lieti di ospitare in un simile contesto il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi, la Dirigenza e gli associati – dice con soddisfazione il presidente di Urcs, Rosario Seidita – e siamo convinti che la nostra importante e delicata sfida sia già iniziata da tempo. Ci sono tutte le carte in regola per vincerla e segnali di ottimismo che ci fanno ben sperare, come il ruolo che avremo a breve, di Prima Regione Gastronomica Europea. Vivremo al meglio queste quattro giornate a Palermo, tra lavori associativi e istituzionali e momenti prettamente gastronomici dal palco di Expocook».

«Ormai è diventata una piacevole tradizione quella di sostenere e supportare l’evento Expocook, che sta crescendo nel tempo e che ha sempre tenuto in grande considerazione la partnership con Fic e con Urcs – spiega il presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, Mario Puccio – e ancora una volta abbiamo garantito di mettere in campo tutta la professionalità che contraddistingue i nostri associati: sia i cuochi e pasticceri professionisti sia i giovani allievi dei nostri Istituti alberghieri, che ringraziamo anticipatamente per la loro abnegazione e per il senso di responsabilità».

Già dalla prima giornata, dunque, tutta la Dirigenza FIC sarà presente a Palermo, a cominciare dal presidente nazionale, Rocco Cristiano Pozzulo, con tutta la Giunta esecutiva. Con loro, poi, i Consiglieri nazionali che prenderanno parte ai lavori.

Il programma

Si comincia lunedì 11 marzo, alle ore 9,30, con il Contest culinario regionale: “Primo piatto con prodotti a marchio DOP, IGP e QS”, rivolto agli allievi degli Istituti alberghieri e degli Enti di formazione della Sicilia. Ospite speciale dell’evento, Giuseppe Costa, Chef Patron del ristorante “Il Bavaglino” di Terrasini (PA), 1 stella Michelin, mentre Fabio Potenzano, Chef Patron del ristorante “Tutti a tavola” di Bagheria (PA), formatore FIC, Giudice e volto noto della tv in rinomati programmi dedicati alla cucina, sarà il presidente di Giuria del Contest. Alle ore 11, le Lady Chef dell’URCS incontrano Alessandra Baruzzi, responsabile nazionale del Compartimento Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi. Alle ore 15 inizio dei lavori del Consiglio Nazionale FIC nell’Aula Conference della Fiera del Mediterraneo.



Martedì 12 marzo, alle ore 10 proseguiranno i lavori del Consiglio Nazionale FIC. Sempre alle ore 10 Alta Formazione con lo Chef Pantaleone Amato. Alle ore 15 spazio dedicato al Compartimento Giovani di URCS, con gli interventi e le esperienze del Culinary Team Sicilia Junior ai Campionati della Cucina Italiana di febbraio scorso, dove il Team ha conquistato la Medaglia d’Oro, il Premio Critica Gastronomica e il Premio Miglior Brigata di Cucina. Gli allievi di Ted Formazione, invece, racconteranno la loro esperienza a Stoccarda, sempre a febbraio scorso, dove sono stati di supporto alla squadra siciliana alle Olimpiadi di Cucina. Dalle ore 15:30 poi, i cooking show di: Culinary Team Sicilia, Culinary Team Palermo, Culinary Traditional Food Palermo, Pastry Chef Giuseppe Molinaro, Chef intagliatore Benedetto Priolo, Lady Chef Rosalia Pintacuda. Alle ore 17:30 infine, attività del DSE regionale (Dipartimento Solidarietà Emergenze).

Mercoledì 13 marzo. Alle ore 10:30, tavola rotonda in collaborazione con CNA, sul tema: “Sicilia, Prima Regione Gastronomica Europea 2025”, momento di approfondimento a cui interverranno rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e professionisti del settore. Dopo i saluti istituzionali di Gaetano Galvagno (presidente ARS), Luca Sammartino (assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea), Elvira Amata (assessore regionale al Turismo) ed Edy Tamajo (assessore regionale alle Attività produttive), moderati dal giornalista Antonio Iacona (coordinatore editoriale rivista Il Cuoco), interverranno: Rocco Cristiano Pozzulo (presidente FIC), Dario Cartabellotta (dirigente generale Regione Sicilia, Dipartimento Agricoltura), Massimo Todaro (presidente DOS Sicilia), Nino Scivoletto (direttore generale Consorzio Cioccolato di Modica), Pietro Miosi (dirigente regionale esperto di marketing agroalimentare), Tindaro Germanelli (coordinatore di CNA Agroalimentare), Rosario Seidita (presidente URCS), Pino Cuttaia (presidente Soste di Ulisse), Nicola Fiasconaro (imprenditore), Francesca Cerami (referente Idimed), Vincenzo Guarneri (IISS “Mandralisca” di Cefalù), Alessandro Circiello (presidente URCL), Davide Puca (dottore in Scienze del patrimonio culturale), Gianfranco Marrone (docente di Semiotica dell’alimentazione UniPa), Filippo Sgroi (docente di Economia dei prodotti enogastronomici UniPa), Mario Di Cristina (segretario nazionale Amira).

Alle ore 14:30 Concorso regionale di cucina e pasticceria artistica, rivolto ai cuochi e ai pasticceri. Allo stesso orario, cooking show con il Team Sicilia e Palermo e con chef stellati.

Giovedì 14 marzo. Alle ore 10:30 NIC in School, con lo Chef Antonio Danise, responsabile Formazione della Nazionale Italiana Cuochi, e dalle ore 14,30 previste attività delle Associazioni Provinciali di URCS.

© Riproduzione riservata