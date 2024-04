Meinl Barista Cup: il primo contest internazionale di Julius Meinl per baristi

Il marchio di caffè premium Julius Meinl ha lanciato il suo primo contest internazionale per mettere in luce i baristi di talento che ogni giorno servono oltre 5 milioni di tazze di caffè dell'azienda in tutto il mondo: la Meinl Barista Cup. Da aprile a luglio 2024, 14 Paesi ospiteranno gare nazionali, tra cui Austria, Italia, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Germania, Ungheria, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Ogni campione nazionale accederà alla finale, ospitato presso la sede internazionale dell'azienda a Vienna il 19 settembre.

Julius Meinl lancia la Meinl Barista Cup

I baristi che lavorano in bar, ristoranti e hotel che servono caffè Julius Meinl sono invitati a candidarsi sul sito web dell'azienda. I candidati migliori saranno selezionati per dimostrare la loro maestria al contest nazionale e valutati da una giuria di esperti in tre categorie: espresso, cappuccino e signature frink. «Da oltre 160 anni Julius Meinl si dedica a condividere con il mondo la ricca cultura viennese del caffè. La nostra convinzione è semplice: il caffè è un'arte da gustare per più di un momento. La Meinl Barista Cup celebra i nostri baristi di tutto il mondo che condividono questa stessa passione» dichiara Christina Meinl, quinta generazione della famiglia Meinl.

I baristi si sfideranno con il caffè super premium 100% arabica Belvedere Blend di Julius Meinl The Originals Bio Fairtrade con doppia certificazione, ispirato alla cultura viennese con attenzione all'artigianalità, in cui ogni chicco proviene da agricoltura biologica e responsabile. Sviluppato per i clienti attenti alla sostenibilità e alla qualità superiore, prende il nome dal Belvedere Museum, patrimonio dell'umanità, e riunisce chicchi di arabica provenienti dal Nicaragua e dall'Honduras, creando un'elegante ed equilibrata dolcezza di caramella mou che completa le note di nocciola e di ricco cioccolato fondente. I tre baristi che otterranno il punteggio più alto in ciascuna delle tre categorie, durante la Finale di Vienna, vinceranno un esclusivo viaggio in Honduras. Quest'avventura unica offrirà loro l'opportunità di immergersi nella ricca cultura del caffè dell'Honduras e di approfondire le loro conoscenze sulla coltivazione sostenibile del caffè.

I baristi interessati possono candidarsi alla Meinl Barista Cup qui. Per scoprire quali Paesi saranno i vincitori e seguire le fasi nazionali: @JuliusMeinlOfficial e @JuliuMeinlItalia su Instagram.

© Riproduzione riservata