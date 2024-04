Pizza Bit Competition, 6ª tappa in Toscana: ecco i vincitori

Pizza Bit Competition, la gara per i pizzaioli professionisti ideata da Molino Dallagiovanna in collaborazione col Gambero Rosso, continuerà fino a metà maggio per dare, poi spazio alle tre semifinali, in programma a luglio sulle spiagge di tre località turistiche (una del Nord, una del Centro e una del Sud), mentre per conoscere il nome del vincitore occorrerà attendere settembre quando si disputerà la finalissima presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Pc) nel corso della Festa dei granai.

Alessandro Di Gennaro, Domenico Fiumara e Renato Teano

Nella tappa Toscana a conquistare un posto per le semifinali sono stati: Alessandro Di Gennaro della pizzeria “Massimiliano & Giselda” di Tortoreto Lido (Te) con la pizza "Oltre mare"; Domenico Fiumara del ristorante “Sogni d’estate” di Imperia con la pizza "Sogni d’estate" e Renato Teano del “The Small - San Colombano” di Lucca con la pizza "Primavera in montagna". Tra gli altri protagonisti della tappa Toscana Angiolo Manni della pizzeria Il Mulino di Castel Focognano (Ar), Nicole Prunas di Al Segno - Pizza in Osteria di Fontigo (Tv), Stefan Iulian Constandache di Civitavecchi (Rm) e Daniele Favero della Trattoria Ometto di Bedizzano (Ms).

Di Claudio Zeni

