Tappa finale di “Chianina in Tavola in Tour” al Falconiere di Silvia Baracchi

Giovedì 16 maggio si conclude il format organizzato dal Consorzio tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP e l'associazione "Amici della Chianina", Chianina in Tavola in Tour. La lady chef Silvia Baracchi, una stella Michelin, delegata per la Toscana di Euro-Toques Italia e patron del ristorante "Il Falconiere" di Cortona ospiterà lo chef Mattia Putzulu di ristorante "L'Altro Cantuccio" di Montepulciano (Si) per una cena a quattro mani finalizzata alla valorizzazione della carne di razza Chianina, il suo legame con il territorio di origine e far conoscere al consumatore il corretto utilizzo in cucina.

La lady chef Silvia Baracchi

Questo il menu della serata:

Aperitivi: Lingua al te affumicato e passion fruit, Lollipop alla noce moscata e Panino al lampredotto a cura di Silvia Baracchi

Tacos, verza, Chianina, gambero rosso e la sua bisque (Mattia Putzulu)

Cannellone di Chianina, salsa di carote al coriandolo e parmigiano vacche rosse (Silvia Baracchi)

Collo di Chianina, asparagi, salsa olandese e alghe (Mattia Putzulu)

Diplomatico con cuore di gelato allo Strega (Silvia Baracchi).

Nel bicchiere vini dell'azienda Baracchi Winery di Cortona serviti da sommelier Ais.

Di Claudio Zeni

