I segreti della viennoiserie francese svelati da Jeffrey Cagnes a Cast Alimenti

«Siamo noi a scegliere ciò che è meglio per i clienti, ma i clienti vogliono qualcosa di buono e bello. Quindi... si deve fare una scelta e finalizzare i nostri impasti». È una delle ''tracce'' della lezione del maestro pasticcere francese Jeffrey Cagnes durante una masterclass che si è tenuta a "Cast Alimenti" sull'offerta di viennoiseries dolce e salata in stile francese. Ad ascoltarlo, in religioso silenzio e con la massima attenzione, una quarantina di allieve e allievi provenienti da tutta Italia. Lezione di otto ore, con estremo rigore e professionalità. Obiettivo: scoprire i segreti della pasticceria francese là dove - appunto a Cast - Iginio Massari esalta quella tricolore.

I segreti della viennoiserie francese nella masterclass con Jeffrey Cagnes a Cast Alimenti

«Un incontro fra chi pone la formazione come proprio impegno globale e le aziende portatrici di proprie specifiche competenze professionali, che ha rappresentato un vantaggio importante per la crescita e l'aggiornamento dei mestieri gastronomici. La masterclass proposta da Cast Alimenti - ha sottolineato il direttore Vittorio Santoro - nasce dalla collaborazione tra la scuola di alta formazione bresciana e ''La Maison l'Excellence Savencia", il prestigioso centro di formazione professionale del Gruppo Savencia Fromage & Dairy. E tutti ne abbiamo tratto vantaggio per far crescere ulteriormente in futuro le nostre scuole».

Di Renato Andreolassi

