Al Museo Egizio l'alta pasticceria incontra i sapori dell'Antico Egitto

E il Museo Egizio di Torino ad ospitare il secondo seminario pubblico organizzato da Apei, l'Associazione degli ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana, presieduta dal Maestro Iginio Massari. L'appuntamento si svolgerà domenica 5 maggio e si inserisce proprio nell'anno di celebrazione del bicentenario del museo Egizio, uno dei "gioielli" che l'Italia annovera nel suo ricco patrimonio culturale.

Nel corso della giornata di domenica 5 maggio, a partire dalle 10.00, i visitatori del museo potranno prenotarsi per seguire, presso la sala conferenze del museo, i tredici appuntamenti con gli ambasciatori Apei che fino alle 16.30 in coppia presenteranno le loro creazioni d'alta pasticceria, realizzate in squadra con ingredienti e aromi dell'Antico Egitto. I prodotti saranno offerti in degustazione ai visitatori che assisteranno alle dimostrazioni dei maestri.

Il programma prevede:

10.00 Emanuele e Filippo Valsecchi "Dolce incanto delle piramidi durate"

(tema carota)

10.30 Valentino e Damiano Rizzo "Ramses" (tema miele)

11.00 Pasquale Marigliano e Pietro Macellaro "Giza" (tema mela)

11.30 Eugenio Morrone e Davide Malizia "L'occhio del Faraone" (tema

melone)

12.00 Maurizio Colenghi e Giovanni Cavalleri "Piramide infinita" (tema

cipolla)

12.30 Marco Antoniazzi e Gino Fabbri "Risveglio" (tema porro)

13.00 Rocco Scutellà e Carmelo Sciampagna "Il tesoro del Nilo" (tema

carota)

13.30 Marta Boccanera e Felice Venanzi "La Piramide di Chefren" (tema

dattero)

14.00 Andrea e Nicola Pansa "Stella di Ebers" (tema anice)

14.30 Loretta Fanella e Luca Mannori "Astarte" (tema sedano)

15.00 Kabir Godi e Guido Castagna "Ra" (tema menta piperita)

15.30 Francesco Elmi e Paolo Staccoli "Soffio" (tema miele)

16.00 Denis e Andrea Buosi "Trian goloso" (tema basilico)

Tutti i visitatori del museo Egizio nella giornata di domenica 5 maggio riceveranno all'ingresso una moneta per ritirare presso le postazioni degli ambasciatori Apei un omaggio "limited edition" pensato per celebrare la giornata speciale: la Tavoletta di Bes di cioccolato Nyangbo puro Ghana, realizzata dai maestri torinesi Guido Castagna e Fabrizio Galla, l'Elisir del Faraone a base di anice e menta e un libretto di racconto dell'associazione arricchito di preziose ricette di pasticceria. Altra "chicca" sarà la speciale degustazione tematica di sorbetto al limone e basilico e gelato al miele con croccante di mandorla, realizzati dai gelatieri Apei.

Lunedi 6 maggio ci sarà invece la parte tecnica presso 1895 by Lavazza a Settimo Torinese con la gara “Cappuccino da mangiare” e per la consegna del premio “Pasticcere dell’anno”.

Di Piera Genta

