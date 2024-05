“OptiQ” di RCR Cristalleria: eleganza e luminosità per una tavola raffinata

RCR Cristalleria, azienda italiana tra le leader nella produzione di cristalleria di alta qualità, per il 2024, ha presentato OptiQ, la sua nuova linea di bicchieri che coniuga leggerezza, riflessi di luce e un design moderno. Il nome OptiQ trae ispirazione proprio dall'effetto ottico creato dai calici e dalla qualità che li contraddistingue, rappresentando un vero e proprio trionfo di luce, trasparenza, eleganza e modernità.

RCR presenta OptiQ, una nuova linea di bicchieri che ridefinisce eleganza e raffinatezza

La linea OptiQ si compone di quattro prodotti: tre calici e un bicchiere. I calici, pensati per la degustazione di vini rossi, bianchi e bollicine, si prestano anche a fantasiose creazioni di mixology. La loro forma sinuosa e l'effetto ottico conferiscono un fascino unico a questa linea, destinata a diventare un'icona di RCR. I bicchieri sono realizzati in vetro Luxion, un materiale innovativo sviluppato da RCR che garantisce brillantezza, resistenza e lavabilità in lavastoviglie. Inoltre, il vetro Luxion è ecologico in quanto privo di piombo e cadmio.

Il design raffinato e minimalista della linea OptiQ poi la rende perfetta per qualsiasi ambiente, sia esso un ristorante stellato, un bar alla moda o una casa privata. La forma ergonomica dei bicchieri garantisce una presa comoda e sicura, mentre il bordo sottile esalta le caratteristiche organolettiche del vino. La linea è versatile e si adatta a molteplici occasioni: i calici, infatti, possono essere utilizzati per degustare vini rossi, bianchi e bollicine, ma anche per cocktail e altre bevande. Il bicchiere, invece, è perfetto per acqua, succhi di frutta e bibite.

Per ulteriori informazioni su Rcr Cristallerie Italiane e i suoi prodotti, si invita a vistare il sito web.

