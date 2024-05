Ledro, la nuova linea di pentole di Ballarini in alluminio riciclato

Ballarini presenta Ledro, una nuova linea di pentole che coniuga perfettamente alte prestazioni in cucina, un design elegante e un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

Ledro, la nuova linea di pentole di Ballarini

Ledro è realizzata con materiali totalmente o in parte riciclati, dimostrando l'attenzione di Ballarini all'impatto ambientale dei suoi prodotti. Il corpo delle pentole è in alluminio riciclato al 100%, che include anche il recupero degli scarti generati durante il processo produttivo dell'alluminio. Anche il manico è eco-friendly: resistente al forno fino a 150°C, è composto per almeno il 37% da materiale bio-based, ovvero materiale organico di origine naturale. Completa il quadro ecosostenibile il packaging plastic-free. Ma Ledro non si distingue solo per la sua ecocompatibilità. Le pentole di questa linea sono dotate di tutte le caratteristiche che hanno reso Ballarini un nome di riferimento nel comparto:

Thermopoint: l'indicatore di calore che permette di risparmiare energia segnalando quando la pentola ha raggiunto la temperatura ideale per la cottura.

l'indicatore di calore che permette di risparmiare energia segnalando quando la pentola ha raggiunto la temperatura ideale per la cottura. Fondo Radiant: adatto a ogni fonte di calore e ideale per il massimo rendimento termico su piani a induzione.

adatto a ogni fonte di calore e ideale per il massimo rendimento termico su piani a induzione. Rivestimento Ceraforce: un antiaderente molto resistente privo di Pfas e testato per nickel e metalli pesanti, che consente di cucinare con poco olio o senza grassi, per una cucina più leggera e salutare.

