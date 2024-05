Alfredo Russo cala il tris in Turchia: a Bodrum apre "Oro" al Maxx Royal Resort

Lo chef Alfredo Russo apre il suo terzo ristorante in Turchia "Oro by Alfredo Russo Bodrum". Situato all'interno dello spettacolare nuovo Maxx Royal Resort, il ristorante promette «un'esperienza culinaria indimenticabile che coniuga l'alta gastronomia con l'eleganza del design contemporaneo».

Alfredo Russo apre il suo terzo ristorante in Turchia: "Oro by Alfredo Russo Bodrum"

Noto per la sua abilità di fondere tradizione e innovazione, Russo porta la sua rinomata cucina al cuore di Bodrum, una delle mete turistiche più esclusive della Turchia e di tutto il Mediterraneo. "Oro by Alfredo Russo Bodrum" vuole distinguersi per la sua attenzione ai dettagli e l'uso di ingredienti freschi e locali, reinterpretati attraverso l'estro creativo dello chef.

Gli esterni di "Oro by Alfredo Russo Bodrum"

Il menu propone piatti italiani e mediterranei contemporanei, con un’attenzione particolare ai dettagli, ai sapori freschi e naturali per esaltare ogni singolo ingrediente. Si tratta di un viaggio attraverso i sapori autentici della cucina italiana, arricchiti da tocchi creativi che rendono ogni piatto un'esperienza unica. Dal “Raviolone - Air Bag” alla “Cassata di Gamberi e Agrumi”, ai dessert sorprendenti come il “Cremoso al Caffè Turco” ed il “Mandarino di Bodrum Caramellato” ogni portata è pensata per offrire un'esperienza sensoriale completa. Il ristorante offrirà anche una selezione curata di vini e cocktail signature, ideati per completare perfettamente l’esperienza culinaria.

Il menu propone piatti italiani e mediterranei contemporanei

L'architettura e il design degli interni, curati dal rinomato architetto Mahmut Anlar, sono stati studiati per creare un ambiente rilassante che esalta l'esperienza culinaria, combinando comfort e stile in un equilibrio perfetto con la natura circostante, attorniato da ulivi secolari e la macchia mediterranea ricca di profumi.

A capo di tutti i ristoranti di Alfredo Russo in Turchia c’è Andrea Russo, responsabile gastronomico, affiancato da un team internazionale di professionisti giovani ed altamente qualificati, tutti uniti dalla passione per l'eccellenza gastronomica. Oltre a "Oro by Alfredo Russo Bodrum", Alfredo Russo segue altri due rinomati ristoranti in Turchia: "Gastro by Alfredo Russo" presso il Maxx Royal Belek Golf Resort e "Gastro by Alfredo Russo" presso il Maxx Royal Kemer Beach Resort.

© Riproduzione riservata