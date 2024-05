MyDisplay di Rational: massima standardiazzazione nelle cucine professionali

Quando si lavora con un iCombi Pro Rational non è fondamentale chi stia cucinando o dove per essere certi del risultato. Grazie a MyDisplay, l'interfaccia utente del forno è talmente semplice, personalizzabile e intuitiva, che consente di eliminare gli errori e produrre risultati sempre deliziosi, indipendentemente dalla posizione e dalle competenze del team di cucina.

MyDisplay: gestione intuitiva dei forni iCombi Pro per una cucina efficiente

«La situazione del personale è una delle maggiori sfide nel settore della ristorazione» afferma Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia «Molte cucine hanno più problemi che mai a trovare personale ben formato. A volte ci sono anche barriere linguistiche dovute alle diverse nazionalità di provenienza del personale, che rendono difficile organizzare corsi di formazione e spiegare le procedure». Come garantire la funzionalità delle cucina e l'alta qualità desiderata? «Semplificare e personalizzare» consiglia Enrico Ferri. Ad esempio utilizzando iCombi Pro, la cui interfaccia utente può essere personalizzata con MyDisplay: è sufficiente creare un profilo, selezionare le funzioni desiderate e salvare. In questo modo sull'interfaccia compaiono solo i programmi di cottura o di pulizia rilevanti per l'utente, sotto forma di icona o foto. «Non potrebbe essere più semplice» afferma Ferri «Il dipendente che utilizza il sistema di cottura seleziona, ad esempio, la foto di un pollo e non deve fare altro che caricare e scaricare. iCombi Pro imposta automaticamente la temperatura e il tempo, monitora il processo di cottura e avvisa quando è necessario intervenire».

Le personalizzazioni del display possono essere effettuate anche da remoto. Con il sistema di gestione digitale della cucina ConnectedCooking, gli utenti possono creare o modificare i programmi in qualsiasi momento utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone: basta un clic per farli apparire sul display del sistema di cottura in cucina. I vantaggi di MyDisplay sono ancor più rilevanti nelle cucine con più sedi. La memorizzazione degli stessi programmi di cottura sui sistemi di cottura Rational in tutte le filiali crea standard uniformi: «Indipendentemente da chi utilizza il forno e dal luogo in cui si trova, la facilità d'uso garantisce che la qualità di cottura, l'aspetto e il sapore delle pietanze siano sempre di alto livello» spiega Enrico Ferri. È inoltre possibile specificare il tipo e i tempi di pulizia per garantire il rispetto degli standard igienici. «Questo contribuisce a prolungare la durata dei sistemi di cottura». Grazie a MyDisplay, iCombi Pro si adatta in modo flessibile alle esigenze individuali in cucina. Da un lato, la sua semplicità consente ai professionisti di risparmiare tempo e fatica nella formazione dei dipendenti. Dall'altro, nonostante la difficile situazione del personale, possono contare su una qualità degli alimenti sempre elevata e su standard igienici sicuri.

