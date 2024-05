Zwilling Pure: innovazione e design per la cucina di tutti i giorni

Eleganza e funzionalità si fondono nelle nuove pentole Zwilling Pure, una linea pensata per gli amanti della cucina che ricercano strumenti di alta qualità non solo nelle prestazioni ma anche nell'estetica. Realizzate in acciaio inossidabile 18/10 con anima in alluminio, le pentole Pure garantiscono una distribuzione uniforme del calore e una cottura impeccabile, preservando il gusto e le proprietà nutritive degli alimenti.

Pure, la nuova linea di pentole di Zwilling

Resistenza e praticità sono assicurate dal doppio strato esterno in ceramica, che rende le pentole antigraffio e facili da pulire. Inoltre, il design moderno e minimalista, declinato in quattro raffinate nuance matt (bianco, rosa, verde e grigio), rende le Pure un vero e proprio complemento d'arredo per la cucina. Versatili e adatte a tutti i piani cottura, compresi quelli a induzione, le pentole Pure sono dotate di scala graduata interna per facilitare la misurazione dei liquidi e possono essere utilizzate anche in forno fino a 180°C. I manici ergonomici in silicone rimangono freschi al tatto, garantendo una presa sicura anche durante le cotture prolungate. Le Zwilling Pure sono disponibili in set ed è possibile acquistare anche le padelle nei colori verde e grigio con rivestimento interno Ceraforce nelle misure 20cm, 24cm e 28cm. Tutta la linea è lavabile in lavastoviglie per una maggiore praticità e comodità.

© Riproduzione riservata