That's Amore a Chicago: la pizza di Colletto dallo chef Art Smith

In occasione della settimana dell'Indipendence Day, il Time Market di Chicago ospiterà un evento speciale che celebrerà la fusione tra la tradizione culinaria italiana e americana. Protagonisti saranno la "pizza croccante" del maestro pizzaiolo agrigentino Giuseppe Colletto e il famoso pollo di chef Art Smith. L'evento, che si terrà dal 4 al 10 luglio, vedrà la presentazione al pubblico americano della pizza "That's Amore" di Colletto, caratterizzata da una panatura di pistacchio e farcita con il pollo di chef Art Smith. Un connubio unico che unisce i sapori tipici della Sicilia con la maestria culinaria americana.

La pizza di Colletto da Chef Art Smith

La collaborazione tra Colletto e Smith non è nuova. Nata da un incontro casuale durante una vacanza estiva nel 2023, si è subito trasformata in una sinergia creativa che ha portato alla realizzazione della "pizza croccante con pollo". Un successo che ha spinto i due chef a sviluppare nuovi progetti culinari per promuovere la cultura del gusto italiano e agrigentino negli Stati Uniti.

L'evento al Time Market di Chicago sarà un'occasione unica per il pubblico americano di scoprire i sapori autentici della Sicilia e dell'Italia. La pizza di Colletto e il pollo di Smith saranno solo l'inizio di un viaggio culinario che porterà alla scoperta di prodotti tipici, ricette tradizionali e storie legate al territorio.

La collaborazione tra Colletto e Smith è solo all'inizio. I due chef hanno in programma di sviluppare nuovi progetti culinari per promuovere la cultura del gusto italiano e agrigentino negli Stati Uniti. Tra questi, ci saranno eventi gastronomici, corsi di cucina e la realizzazione di prodotti esclusivi.

L'evento al Time Market di Chicago rappresenta un'importante opportunità per Agrigento e l'Italia di farsi conoscere al pubblico americano. La città siciliana, designata Capitale della Cultura 2025, potrà così valorizzare il suo patrimonio gastronomico e culturale attraverso la collaborazione con chef di fama internazionale come Giuseppe Colletto e Art Smith.

© Riproduzione riservata