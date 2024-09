Pepe in Grani, Tre Spicchi per volare al vertice della Guida Pizzerie d'Italia 2025

La guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso raggiunge la sua dodicesima edizione e premia, nella classifica delle migliori pizzerie con i Tre Spicchi, Pepe in Grani di Caizzo (Ce), con un punteggio di 97. Per il locale di Franco Pepe si tratta di una conferma al vertice, ma quest’anno, a differenza di 12 mesi fa, guadagna un punto e rimane in vetta da solo. Dietro di lui, a quota 96, i vincitori ex aequo dello scorso anno: i veronesi Simone Padoan de I Tigli (a San Bonifacio) e Renato Bosco, dell'omonima pizzeria a San Martino Buon Albergo e il casertano Francesco Martucci de I Masanielli.

La pizza di Pepe in Grani è la migliore d'Italia per la guida Pizzerie d'Italia

Gambero Rosso: la dodicesima edizione della guida Pizzerie d'Italia

La guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso raggiunge la sua dodicesima edizione, uno strumento che si propone di valorizzare il mondo della pizza, settore sempre più dinamico della ristorazione italiana. Lanciata nel 2012, la guida ha accompagnato una crescita notevole in termini di qualità, investimenti e format, mantenendo però la pizza come un prodotto popolare e accessibile, seppur con esperienze sempre più vicine all’alta cucina.

La guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso ha raggiunto la sua dodicesima edizione

Dal 2023, la guida Pizzerie d’Italia introduce anche il riconoscimento delle Stelle, assegnate ai locali che hanno ricevuto Tre Spicchi o Tre Rotelle per almeno dieci anni consecutivi. Quest’anno sono 27 le pizzerie premiate con la Stella. Si tratta di un riconoscimento riflette l’eccellenza e la costanza nella qualità di queste pizzerie, fondamentali per il successo della pizza italiana nel mondo.

Pizzerie d’Italia: i numeri della guida del Gambero Rosso

La guida 2025 include 750 locali, di cui ben 116 nuovi ingressi, un segnale della vitalità del settore. Nell’edizione 2025, sono stati assegnati 96 Tre Spicchi e 16 Tre Rotelle. Ci sono stati diversi cambiamenti nella classifica, con nuove uscite ma anche importanti nuovi ingressi.

Guida Pizzerie d'Italia 2025, i Premi Speciali

I premi speciali

I Maestri dell’Impasto:

Simone Padoan, I Tigli a San Bonifacio (Vr)

Giancarlo Casa de La Gatta Mangiona a Roma

Pizzaiolo Emergente, con San Pellegrino e Acqua Panna

Lorenzo Prestia, fondatore di Grano Vivo a Pontedera (Pi)

Ricerca e Innovazione, con Petra Molino Quaglia

Premiata Fabbrica Pizza, laboratorio di idee di Bassano Del Grappa (Vi)

Le Pizze dell’Anno, con Solania

Al piatto:

Pizza piacentina di Chiere a Piacenza, rivisitazione del tortello piacentino

Marinara cotta Cilentana di Baita Al Cotruzzo a Roccadaspide (Sa)

Sfincione Fenicio di Ozio Gastronomico a Palermo

Al taglio:

Cardoncelli, Pomodori, Prezzemolo, Yogurt Di Bufala di Frumentario, Roma

La Schicculiata, della pizzeria Da Filomena a Castrovillari (Cs)

Pizza dolce:

Come Un Caffè Leccese, di Luppolo & Farina a Latiano (Br)

Pizza e Territorio, con Levoni

La Cruna del Lago, Lesina (Fg)

Miglior Proposta di Bere Miscelato, con Bibite Sanpellegrino

Elementi Cocktail &Pizza a Barberino Di Mugello (Fi) e Prato

Miglior Servizio di Sala, con Casolaro Hotellerie

Bob Alchimia a spicchi a Montepaone (Cz)

Migliore Carta delle Bevande, con Krombacher

Il Corso a Bolzano

Sant'Isidoro Pizza & Bolle a Roma

Migliore carta dei dolci

I Tigli a San Bonifacio (Vr)

Guida Pizzerie d'Italia 2025: Tre Spicchi

97

Pepe In Grani | Caiazzo (Ce)

96

Renato Bosco Pizzeria | San Martino Buon Albergo (Vr)

I Masanielli | Caserta

I Tigli | San Bonifacio (Vr)

95

10 Diego Vitagliano | Napoli

Pizzeria Clementina | Fiumicino (Rm)

Sasà Martucci - I Masanielli | Caserta

Seu Pizza Illuminati | Roma

94

50 Kalò | Napoli

Bob Alchimia A Spicchi | Montepaone (Cz)

Confine - Pizza E Cantina | Milano

La Contrada | Aversa (Ce)

La Filiale A L'albereta | Erbusco (Bs)

La Notizia | Napoli

La Notizia 94 | Napoli

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni | San Mauro Torinese (To)

Pizzeria Salvo | San Giorgio A Cremano (Na)

Sestogusto | Torino

Vico Pizza&Wine | Roma

93

Apogeo Giovannini | Pietrasanta (Lu)

Archestrato Di Gela | Palermo

Giotto | Firenze

Gusto Madre | Alba (Cn)

Impastatori Pompetti | Roseto Degli Abruzzi (Te)

Da Lioniello | Succivo (Ce)

Màdia | Salerno

Oliva Da Concettina Ai Tre Santi | Napoli

Panisfizio | Jesolo (Ve)

La Sorgente | Guardiagrele (Ch)

92

Battil'oro Fuochi + Lieviti + Spiriti | Seravezza (Lu)

Pizzeria Bosco | Tempio Pausania

Bottega Dani | Cecina (Li)

Agriristorante Il Casaletto | Viterbo

Da Clara Venetico (Me)

Dry Milano | Milano

Fandango | Potenza

Gigi Pipa | Este (Pd)

Inedito | Brescia

Enosteria Lipen | Triuggio (Mb)

Maiori | Cagliari

Officine Del Cibo | Sarzana (Sp)

Le Parùle | Ercolano (Na)

La Pergola | Radicondoli (Si)

Piano B | Siracusa

Piccola Piedigrotta | Reggio Emilia

Re | Mi | Sassari

Giovanni Santarpia | Firenze

Lo Spela | Greve In Chianti (Fi)

Tac Thin & Crunchy | Roma

Il Vecchio E Il Mare | Firenze

91

180g Pizzeria Romana | Roma

400 Gradi | Lecce

50 Kalò Di Ciro Salvo | Roma

Anima Romita | Crema (Cr)

Da Attilio Alla Pignasecca | Napoli

Cambia-Menti Di Ciccio Vitiello | Caserta

Canneto Beach 2 | Margherita Di Savoia (Bt)

La Cascina Dei Sapori | Rezzato (Bs)

Chicco | Colle Di Val D'elsa (Si)

Crosta | Milano

La Divina Pizza | Firenze

Da Ezio | Alano Di Piave (Bl)

Framento | Cagliari

La Gatta Mangiona | Roma

Gianfranco Iervolino Pizza E Fritti | Ottaviano (Na)

Giangi Pizza E Ricerca | Arielli (Ch)

Le Grotticelle | Caggiano (Sa)

Luppolo & Farina | Latiano (Br)

Mater | Fiano Romano (Rm)

Montegrigna - Tric Trac | Legnano (Mi)

L'orso | Messina

La Pizza By Romualdo Rizzuti | Firenze

Pupillo Pura Pizza | Frosinone

Sbanco | Roma

'O Scugnizzo | Arezzo

Starita | Napoli

I Vesuviani | Castello Di Cisterna (Na)

Villa Giovanna | Ottaviano (Na)

Guglielmo & Enrico Vuolo | Verona

90

Ammodo La Pizza Di Daniele Vaccarella | Palermo

Berberè | Castel Maggiore (Bo)

Bro | Napoli

Campana 12 | Corigliano Calabro (Cs)

Farina | Pesaro

‘O Fiore Mio | Faenza (Ra)

Fuori Tempo | Canale (Cn)

Grigoris | Mestre (Ve)

Mamma Rosa | Ortezzano (Fm)

Me | Ferrara

Meunier Champagne & Pizza | Corciano (Pg)

Modus | Milano

Raf Bonetta Pizzeria | Pozzuoli (Na)

A Rota | Roma

Saccharum | Altavilla Milicia (Pa)

Senese | Sanremo (Im)

Tonda | Roma

Guida Pizzerie d'Italia 2025: Tre Rotelle

95

Pizzarium | Roma

94

Panificio Bonci | Roma

Renato Bosco Bakery | San Martino Buon Albergo (Vr)

93

Campana Pizza In Teglia | Corigliano Calabro (Cs)

Lievito Francesco Arnesano | Roma

92

Forno Del Mastro | Monza

Masardona | Napoli

Oliva Pizzamore | Acri (Cs)

91

Pizza Chef | Roma

Pizzeria Sancho | Fiumicino (Rm)

Tellia | Torino

90

Forno Brisa | Bologna

Lievin | Castione Della Presolana (Bg)

Davide Longoni Pane | Milano

Menchetti | Arezzo

L'orso In Teglia | Messina

Guida Pizzerie d'Italia: Le Stelle

50 Kalò (Napoli)

Apogeo Giovannini (Pietrasanta)

Da Attilio Alla Pignasecca (Napoli)

Panificio Bonci (Roma)

Pizzeria Bosco (Tempio Pausania)

Renato Bosco Pizzeria E Renato Bosco Bakery (San Martino Buonalbergo

La Divina Pizza (Firenze)

Dry Milano (Milano)

La Gatta Mangiona (Roma)

Enosteria Lipen (Triuggio)

Mamma Rosa (Ortezzano)

Menchetti (Arezzo)

Montegrigna Tric Trac (Legnano)

La Notizia E La Notizia 94 (Napoli)

Oliva Pizzamore (Acri)

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni (San Mauro Torinese)

Pepe In Grani (Caiazzo)

Pizzarium (Roma)

Pizzeria Salvo (San Giorgio A Cremano)

La Sorgente (Guardiagrele)

Lo Spela (Greve In Chianti)

Starita (Napoli)

I Tigli (San Bonifacio)

Tonda (Roma)

Villa Giovanna (Ottaviano)

© Riproduzione riservata