Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 14 ottobre 2025  | aggiornato alle 11:47 | 115031 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Feudo Arancio

Nuova guida per la pasticceria calabrese: Fabio Taverna presidente di Conpait Calabria

Con il rinnovo del direttivo di Conpait Calabria, guidato da Fabio Taverna, la pasticceria calabrese apre una nuova fase di crescita, puntando su formazione, territorio e sostenibilità come motori di sviluppo per i professionisti del settore

 
14 ottobre 2025 | 10:55

Nuova guida per la pasticceria calabrese: Fabio Taverna presidente di Conpait Calabria

Con il rinnovo del direttivo di Conpait Calabria, guidato da Fabio Taverna, la pasticceria calabrese apre una nuova fase di crescita, puntando su formazione, territorio e sostenibilità come motori di sviluppo per i professionisti del settore

14 ottobre 2025 | 10:55
 

La pasticceria calabrese si prepara a un nuovo corso con il rinnovo del direttivo di Conpait Calabria, la sezione regionale della Confederazione Pasticceri Italiani. Alla presidenza è stato eletto Fabio Taverna, affiancato da Marco Carelli come vicepresidente ed Emanuele Scionti come segretario. Alla cerimonia, svoltasi all’Hotel La Principessa di Falerna, era presente anche Angelo Musolino, presidente nazionale, che ha ringraziato Rocco Scutellà per il lavoro svolto.

Una nuova energia per Conpait Calabria sotto la guida di Fabio Taverna

Il pasticcere Fabio Taverna

«È il momento di valorizzare la pasticceria calabrese come espressione di cultura, artigianalità e identità locale» ha dichiarato Taverna, sottolineando l’impegno del nuovo direttivo nel promuovere formazione, rete e partecipazione attiva.

Il nuovo corso di Conpait Calabria punta a rafforzare la collaborazione tra professionisti, sostenere la crescita dei giovani talenti e promuovere la partecipazione a eventi regionali e nazionali. L’obiettivo è costruire un comparto dolciario competitivo, fondato su qualità, sostenibilità e valorizzazione delle materie prime locali.

Con una visione condivisa e una squadra unita, Conpait Calabria si afferma come punto di riferimento per chi crede in una pasticceria capace di raccontare il territorio con competenza, passione e creatività.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Conpait Calabria pasticceria calabrese Fabio Taverna pasticceri italiani formazione sostenibilità materie prime locali artigianalità territorio eccellenza dolciaria
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Torresella
Italmill
Cirio Conserve Italia
Siggi Group
Torresella
Italmill
Cirio Conserve Italia
Siggi Group
Fontina DOP
Bord Bia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025