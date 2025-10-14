Nuova guida per la pasticceria calabrese: Fabio Taverna presidente di Conpait Calabria

La pasticceria calabrese si prepara a un nuovo corso con il rinnovo del direttivo di Conpait Calabria, la sezione regionale della Confederazione Pasticceri Italiani. Alla presidenza è stato eletto Fabio Taverna, affiancato da Marco Carelli come vicepresidente ed Emanuele Scionti come segretario. Alla cerimonia, svoltasi all’Hotel La Principessa di Falerna, era presente anche Angelo Musolino, presidente nazionale, che ha ringraziato Rocco Scutellà per il lavoro svolto.

Il pasticcere Fabio Taverna

«È il momento di valorizzare la pasticceria calabrese come espressione di cultura, artigianalità e identità locale» ha dichiarato Taverna, sottolineando l’impegno del nuovo direttivo nel promuovere formazione, rete e partecipazione attiva.

Il nuovo corso di Conpait Calabria punta a rafforzare la collaborazione tra professionisti, sostenere la crescita dei giovani talenti e promuovere la partecipazione a eventi regionali e nazionali. L’obiettivo è costruire un comparto dolciario competitivo, fondato su qualità, sostenibilità e valorizzazione delle materie prime locali.

Con una visione condivisa e una squadra unita, Conpait Calabria si afferma come punto di riferimento per chi crede in una pasticceria capace di raccontare il territorio con competenza, passione e creatività.