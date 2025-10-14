Pasticceria Lorenzetti presenta la collezione di biscotti del benessere

La Pasticceria Lorenzetti di San Giovanni Lupatoto (Verona) è un punto di riferimento nel panorama dolciario italiano. Fondata nel 1970 da Renzo Lorenzetti, oggi è guidata dal figlio Daniele Lorenzetti, membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Da oltre cinquant’anni, la pasticceria si distingue per la cura artigianale, la ricerca delle migliori materie prime e l’impegno nel coniugare gusto e benessere, proponendo dolci che uniscono tradizione pasticcera e sensibilità contemporanea.

Il canestrello di Pasticceria Lorenzetti

La nuova collezione di biscotti artigianali Lorenzetti

La nuova linea di biscotti Lorenzetti nasce per offrire un’esperienza di dolcezza autentica e benessere quotidiano. Le ricette sono studiate per garantire gusto e qualità, anche a chi segue diete senza glutine o senza lattosio. Ogni referenza è frutto di un equilibrio tra ingredienti selezionati, texture vellutate e sapori armoniosi.

Lamp-One: intensità fruttata e colore vivace

I Lamp-One combinano burro senza lattosio, purea e lamponi disidratati per un gusto pieno e leggermente acidulo. Il loro colore rosso e il profumo fruttato li rendono perfetti per un regalo originale o una pausa gourmet.

Confezione da 250 g – 13,50 €

Baci di Riso: equilibrio e raffinatezza

I Baci di Riso uniscono farina di riso, mandorle, nocciole e un morbido cuore di cioccolato fondente. Senza grano e senza lattosio, offrono una friabilità leggera e un gusto equilibrato.

Confezione da 250 g – 14,50 €

Le nuove referenze di Pasticceria Lorenzetti hanno texture vellutate e sapori armoniosi

Canestrelli: dolcezza delicata e profumo di vaniglia

I Canestrelli Lorenzetti mantengono la loro forma floreale iconica, con un impasto a base di mandorle, vaniglia e un tocco di rhum. La versione senza lattosio garantisce leggerezza e gusto autentico.

Confezione da 250 g – 14,50 €

Biscotti Caramel: aroma vellutato di zucchero muscovado

I Biscotti Caramel fondono farina di riso, zucchero di canna grezzo e muscovado, arricchiti da panna e burro senza lattosio. Il risultato è un biscotto friabile con note di caramello e vaniglia.

Confezione da 250 g – 13,50 €

Cookies Plant: croccantezza e gusto intenso

I Cookies Plant combinano cioccolato fondente al 60%, granella di nocciole e mandorle tostate per una croccantezza irresistibile. Perfetti da accompagnare con un caffè o un tè.

Confezione da 250 g – 13,50 €

Pasticceria Lorenzetti lancia una nuova linea di biscotti artigianali senza glutine e senza lattosio

Polentini e Armonia: sapori autentici del territorio

I Polentini, realizzati con farina di mais bramata e vaniglia, sono senza zuccheri aggiunti e senza lattosio, ispirati alla tradizione veneta.

L’etichetta Armonia unisce cacao amaro, cioccolato fondente e frutta secca per un gusto deciso e avvolgente.

Confezioni da 250 g – 13 €

Cofanetto degustazione: l’esperienza completa Lorenzetti

Per gli amanti della pasticceria d’autore, la Selezione Degustazione riunisce tutte le sette referenze in un elegante cofanetto da 1.750 g al prezzo di 79,90 €.

Un’esperienza sensoriale completa, che celebra il gusto, la qualità e l’artigianalità italiana.

Daniele Lorenzetti

Un’eredità di gusto e qualità

Con questa linea, la Pasticceria Lorenzetti rinnova il proprio impegno verso una pasticceria di qualità, attenta al benessere e al rispetto delle esigenze alimentari. Ogni biscotto racchiude la filosofia di un marchio che da oltre mezzo secolo trasforma ogni creazione in un gesto di piacere autentico.