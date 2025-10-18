Dall’Italia al mondo: squadre da 15 Paesi al World Trophy di pasticceria

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Fipgc) annuncia la partecipazione straordinaria del Maestro Iginio Massari come Presidente d’Onore della prossima edizione del World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate, in programma l’8 e 9 novembre 2025 all’Hotel Aurelia Antica di Roma. La sua presenza garantisce imparzialità, rigore tecnico e trasparenza nella valutazione delle squadre in gara.

Iginio Massari e Matteo Cutolo

Una giuria guidata dall’eccellenza dolciaria

Il Maestro Massari rappresenta un punto di riferimento assoluto nell’alta pasticceria internazionale. «Partecipare a un evento come il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate significa assistere alla massima espressione dell’arte dolciaria mondiale. La Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria ha saputo costruire negli anni una realtà solida, capace di unire professionisti, scuole e giovani talenti nel nome della qualità e della formazione continua. La competizione non è solo una sfida tecnica, ma un confronto di culture e sensibilità diverse che trovano nella pasticceria un linguaggio universale: ogni nazione porta con sé una visione, un ingrediente, una storia. È da questo dialogo che nascono le innovazioni più autentiche e la crescita del nostro mestiere», afferma Massari.

Obiettivi e valori del World Trophy 2025

Sotto la guida del Presidente Matteo Cutolo, la Fipgc promuove l’eccellenza tecnica, la creatività e la valorizzazione delle identità culturali attraverso la pasticceria. «La presenza del Maestro Massari rappresenta per noi un elemento di grande prestigio - dichiara Cutolo - La sua partecipazione è stata espressamente voluta e condivisa all’unanimità dalla Federazione, quale riconoscimento al valore assoluto della sua figura e al contributo che ha dato alla pasticceria italiana e internazionale. Ogni edizione è concepita con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella, valorizzando non solo il settore, ma anche tutti gli attori e gli stakeholder che ne fanno parte».

Squadre internazionali e competizione ad alto livello

In gara squadre provenienti da oltre 15 Paesi, pronte a realizzare pièce artistiche fino a 180 cm, praline, monoporzioni gelato e torte moderne, tutte ispirate al tema: “La natura: le bellezze della mia nazione”.

Oltre al Presidente d’Onore Massari, la giuria tecnica sarà formata dai Team Manager di ciascuna squadra e presieduta da Thierry Bamas, MOF Pâtissier di fama internazionale.

Gran finale e accesso al pubblico

Il gran finale si terrà domenica 9 novembre alle 18:00, con la cerimonia ufficiale di premiazione e la consegna del Trofeo Mondiale. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico previa registrazione a QUESTO LINK.

La competizione si inserisce in una settimana dedicata all’arte dolce internazionale, che include anche il World Trophy of Professional Tiramisù (7 novembre) e il Cake Artists World Championship (10 novembre).