Marco Curini miglior sommelier del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 2025

È Marco Curini, 28 anni, il vincitore della quarta edizione del trofeo “Miglior sommelier del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg”, organizzato dal Consorzio di tutela in collaborazione con Ais Veneto (Associazione italiana sommelier). Il concorso, sempre più seguito nel mondo della sommellerie italiana, si è svolto lo scorso fine settimana e ha coinvolto candidati provenienti da diverse regioni in due giornate di formazione, degustazioni e prove tecniche.

Marco Curini, al centro, è il vincitore della quarta edizione del trofeo “Miglior sommelier del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg”

L’iniziativa rientra nel progetto del Consorzio volto a valorizzare la Denominazione e a creare un dialogo costante con i professionisti del servizio. «Siamo fieri di poter dare continuità a questo concorso grazie alla collaborazione con Ais Veneto - ha dichiarato il presidente del Consorzio, Franco Adami - Insieme vogliamo creare un legame forte tra la formazione, il territorio e la professionalità: il Concorso premia non solo la tecnica del servizio, ma la capacità di raccontare la nostra Denominazione e il nostro territorio». Il programma si è aperto sabato 25 ottobre con un tour guidato tra le Rive, seguito nel pomeriggio dalla masterclass “Alla scoperta delle Rive”, condotta da Diego Tomasi, direttore del Consorzio, e da Sissi Baratella, enologa e wine influencer. In degustazione otto Rive e due Cartizze, selezionate per rappresentare al meglio le differenze pedologiche e climatiche della zona e offrire ai candidati un quadro completo delle espressioni più tipiche del Conegliano Valdobbiadene.

La giornata di domenica è stata dedicata alle prove del concorso: test teorici, esercizi pratici e una finale a tre, riservata ai candidati più preparati. A spuntarla è stato, come detto, Marco Curini, che con competenza e sicurezza si è aggiudicato il titolo di “Miglior sommelier del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 2025”. Laureato in Enologia all’Istituto G.B. Cerletti, Curini conduce oggi, insieme alla famiglia, la Cantinetta Venegazzù nel centro di Treviso. «Sono onorato di aver partecipato e vinto questo importante concorso, che per me non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per raccontare al meglio questo territorio e le caratteristiche che lo rendono conosciuto e apprezzato in tutto il mondo - ha dichiarato Curini a margine della premiazione. Queste due giornate sono state intense e ricche di emozioni; in particolare oggi, confrontarmi con professionisti così preparati e determinati è stata per me un’esperienza preziosa di crescita e condivisione». Con questa vittoria, Curini succede a Martina Andretta, Cristian Maitan e Michele Manca, già ambasciatori delle precedenti edizioni del trofeo. Un riconoscimento che, oltre al titolo, assegna al vincitore il compito di rappresentare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg come ambasciatore della Denominazione nel corso dell’anno.