Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 ottobre 2025  | aggiornato alle 22:09 | 115342 articoli pubblicati

La cucina italiana del futuro parla svizzero: il contest di 50 Top Italy per giovani chef

In Svizzera nasce “La cucina italiana del futuro 2025”, contest ideato da 50 Top Italy e Maistà per promuovere la cultura gastronomica italiana. Giovani chef under 35 reinterpretano la tradizione in chiave contemporanea

 
28 ottobre 2025 | 19:09

La cucina italiana continua a rappresentare un patrimonio culturale e gastronomico di valore universale, riconosciuto per la sua varietà regionale, qualità dei prodotti e identità territoriale. La sua candidatura a patrimonio immateriale dell’UNESCO conferma il ruolo del cibo come espressione di cultura, convivialità e saper fare locale.

La cucina italiana del futuro in Svizzera 2025: un concorso per giovani chef

In questo contesto nasce il concorso «La cucina italiana del futuro in Svizzera 2025», un progetto promosso da 50 Top Italy in collaborazione con Maistà, azienda leader nella distribuzione di prodotti italiani. L’obiettivo è chiaro: promuovere e diffondere la cultura gastronomica italiana in Svizzera, un Paese che da sempre guarda con interesse e rispetto al patrimonio culinario del Belpaese.

Perché un contest in Svizzera

La Svizzera è da tempo un territorio fertile per la ristorazione italiana, grazie alla prossimità geografica, ai legami culturali e alla presenza di una solida comunità di ristoratori italiani. Oggi, il Paese elvetico è anche un terreno di sperimentazione, dove si confrontano tradizione e innovazione, ingredienti locali e prodotti d’eccellenza italiani.

Come spiegano gli organizzatori, «l’obiettivo del contest è indagare le nuove tendenze della cucina italiana all’estero, promuovendo un dialogo tra culture e valorizzando l’evoluzione delle ricette tradizionali in chiave moderna».

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a chef, sous-chef e capopartita con meno di 35 anni, con esperienza comprovata in cucine professionali e attivi in ristoranti con sede in Svizzera. Ogni candidato dovrà proporre un piatto ispirato a una ricetta tradizionale italiana reinterpretata in chiave contemporanea, che potrà appartenere a qualsiasi portata: antipasto, primo, secondo o dessert.

Le iscrizioni saranno aperte dal 28 ottobre al 18 novembre 2025. I candidati dovranno inviare la propria domanda a info@50topitaly.it

© Riproduzione riservata

 
50 Top Italy Maistà cucina italiana Svizzera giovani chef concorso cucina gastronomia italiana piatti contemporanei patrimonio Unesco cucina tradizionale contest food chef emergenti tendenze cucina Italia all’estero
 
