Lago di Como e Rapallo: R Collection Hotels cresce

R Collection Hotels, gruppo alberghiero della famiglia Rocchi, annuncia importanti novità per il biennio 2026-27 con l’ingresso sul mercato di Como, dove sono previste due nuove aperture. La gestione sarà affidata a Riccardo Bortolotti, nominato Area General Manager, incaricato di supervisionare lo sviluppo strategico delle strutture e di garantire un’esperienza di ospitalità di eccellenza. Le nuove strutture, attualmente gestite dal Gruppo Villa d’Este, includono il Palace Hotel, destinato a un upgrade a 5 stelle, e l’Hotel Excelsior Barchetta, che sarà oggetto di un importante refurbishment.

Riccardo Bortolotti e Ivan Parodi

Riccardo Bortolotti e la visione dell’ospitalità italiana

Riccardo Bortolotti porta nel nuovo incarico un’esperienza consolidata nel settore luxury. In precedenza, come General Manager del Grand Hotel Bristol Spa Resort di Rapallo, ha sviluppato un modello di ospitalità esperienziale basata su arte, musica, cucina e lifestyle, contribuendo all’ingresso della struttura nel network internazionale Virtuoso nel maggio 2025.

«Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida sul Lago di Como, una delle piazze a più alto tasso di crescita e competizione nell’hotellerie di alta gamma, e ringrazio la famiglia Rocchi per la fiducia. Non vedo l’ora di accompagnare le due nuove strutture del Gruppo dalla fase di programmazione e start-up fino al loro pieno successo, creando per ciascuna un’identità unica e un’ospitalità di eccellenza che valorizzi territorio, servizi e lifestyle italiano», commenta Bortolotti.

L'Hotel Villa Cipressi di Varenna di R Collection

Ivan Parodi e il consolidamento del Grand Hotel Bristol

Ivan Parodi, operativo a Rapallo dal 2023 come Hotel Manager, assume la direzione del Grand Hotel Bristol Spa Resort, proseguendo nello sviluppo di un’ospitalità su misura per la clientela high-end. Il manager ligure, rappresentante della nuova generazione dell’hotellerie di lusso, porterà avanti il rafforzamento della proposta del Gruppo sulla Portofino Coast, valorizzando territorio, servizi e identità del brand.

«Il 1 novembre concluderemo la stagione estiva e il Grand Hotel Bristol si prenderà una pausa di qualche mese, dopo una stagione positiva e di ulteriore crescita. Orgoglioso di quello che abbiamo costruito finora e grato dell’importante opportunità di crescita professionale offerta dal Gruppo, sto già lavorando con il team alle novità che accoglieranno gli ospiti nel 2026. Puntiamo a un servizio sempre più personalizzato, all’ampliamento del calendario degli eventi artistici e musicali, e a nuovi format di ristorazione interattiva, dalle masterclass alle cene d’autore, per rendere l’esperienza degli ospiti ancora più coinvolgente», dichiara Parodi.

Strategia manageriale e valorizzazione dei talenti

L’avvicendamento dei due manager in ruoli chiave riflette la strategia di R Collection Hotels di valorizzare il talento interno e promuovere opportunità di crescita professionale. La continuità gestionale e l’attenzione alla qualità dei servizi restano elementi centrali del Gruppo, che punta a consolidare la propria identità e l’eccellenza dell’esperienza alberghiera.

Ludovica Rocchi di R Collection Hotels

Focus sul futuro

Ludovica Rocchi, Owner e Brand Director, commenta: «Auguriamo a Riccardo Bortolotti e Ivan Parodi il meglio per le nuove sfide. La loro nomina testimonia l’impegno di R Collection Hotels nel valorizzare il talento interno, promuovere la mobilità tra le strutture e sostenere la crescita professionale del nostro staff, rafforzando l’identità del Gruppo e l’eccellenza dell’esperienza offerta ai nostri ospiti».