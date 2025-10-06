Alessandro Pietropaoli è il nuovo executive chef dell’Hilton Rome Eur La Lama

All’Hilton Rome Eur La Lama, struttura tra le più avveniristiche della capitale, si apre una nuova stagione gastronomica sotto la guida di Alessandro Pietropaoli, nominato nuovo executive chef. Una scelta che rispecchia lo spirito dell’hotel - moderno, dinamico e cosmopolita - e che punta a rendere il complesso un punto di riferimento gastronomico per l’intero quartiere Eur.

Lo chef Alessandro Pietropaoli

Dal ristorante The Green al lounge bar The Blade, fino agli eventi speciali ospitati negli ampi spazi dell’hotel, Pietropaoli coordinerà tutte le iniziative culinarie di una struttura che accoglie viaggiatori da tutto il mondo ma parla anche al pubblico romano. L’Hilton Rome Eur La Lama è infatti diventato, sin dalla sua apertura, una meta ricercata per chi lavora o vive nel quartiere, grazie all’offerta che unisce gusto, design e una dimensione internazionale.

Il nuovo chef, originario dell’Abruzzo, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate tra Italia ed estero, con l’ultima tappa proprio a Roma. È qui che ha consolidato una filosofia di cucina in continuo movimento, fatta di contaminazioni e ricerca, ma sempre fedele a un’idea di italianità evoluta. “La mia cucina si nutre di incontri, esperienze, tecniche, sapori e ispirazioni dei luoghi che ho attraversato e che abito, senza mai allontanarmi troppo dalle mie origini ma procedendo instancabilmente verso un’inarrestabile evoluzione, proprio come il carattere stesso e arricchendo l’identità italiana in chiave contemporanea, cosmopolita ed elegante”, spiega Pietropaoli, trovando nella filosofia dell’Hilton un terreno fertile per la sua visione.

Un entusiasmo condiviso anche dal management. «Sin dalla sua apertura, l’Hilton Rome Eur La Lama ha affascinato il pubblico romano diventando anche una meta prediletta per gli aperitivi in città e una tappa fissa per chi abita o lavora all’Eur - afferma Paolo Bellé, cluster general manager Hilton. Con l’arrivo del nuovo chef desideriamo creare un nuovo polo di attrazione gastronomica completo per il quartiere e per la città, dal pranzo alla cena, passando per gli aperitivi fino alle occasioni speciali che trovano qui una cornice d’eccellenza».

Il cuore pulsante dell’offerta è The Green, il ristorante dell’hotel caratterizzato dai toni del verde, pavimenti in marmo, salotti accoglienti e grandi vetrate affacciate sull’esterno. Qui si parte dalla colazione con un buffet internazionale per tutti i gusti, si prosegue con pranzi di lavoro o momenti più rilassati, e si arriva alla sera con piatti che raccontano la cucina italiana e mediterranea in chiave attuale. Accanto al ristorante, il lounge bar The Blade rappresenta l’anima più vivace del complesso: un ambiente di design dall’atmosfera internazionale, con cocktail, proposte gastronomiche creative e appuntamenti musicali che animano le serate romane.

A fare da cornice a questo nuovo corso, la struttura dell’Hilton Rome Eur La Lama: 16 piani per 60 metri di altezza, 439 camere e suite, un centro benessere, una palestra, sette sale riunioni e un collegamento diretto con il centro congressi La Nuvola. Proprietà di Icarus Spa, già attiva con l’Hilton Rome Airport e l’Hilton Garden Inn Rome Airport, l’edificio è frutto della collaborazione tra Reconsult Srl per l’ingegneria e la direzione lavori, Lorenzo Bellini Atelier per l’interior design e Stile Spa come impresa di costruzioni.