Cordoglio per la scomparsa di Renzo Toti, figura di spicco dell’ospitalità toscana

Renzo Toti, padre dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si è spento serenamente, lasciando un ricordo profondo nella sua famiglia e nella comunità di Marina di Massa, città in cui ha vissuto e lavorato per molti anni. Noto al pubblico per la sua lunga esperienza nel settore alberghiero, è stato titolare dell’Hotel Excelsior, punto di riferimento per il turismo locale.

Renzo Toti col figlio Giovanni Toti

La figura di Renzo Toti e il legame con l’ospitalità

Il percorso professionale di Renzo Toti si è sviluppato principalmente nell’ambito dell’ospitalità alberghiera. La gestione dell’Hotel Excelsior di Marina di Massa ha rappresentato un tassello importante per la valorizzazione del territorio e per l’accoglienza turistica. Il suo impegno nel settore lo ha reso una figura stimata e rispettata, capace di trasmettere valori di equilibrio, misura e dedizione.

Le parole di Giovanni Toti

Il figlio Giovanni ha voluto ricordare il padre con un messaggio intenso: «Ciao babbo, te ne sei andato serenamente, come serenamente hai sempre vissuto. [...] Si chiama equilibrio, e tu lo hai sempre avuto». Il ricordo pubblico ha sottolineato come l’eredità morale di Renzo Toti sia un insegnamento di serenità e forza interiore.