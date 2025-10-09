Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:17 | 114946 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Cordoglio per la scomparsa di Renzo Toti, figura di spicco dell’ospitalità toscana

È scomparso Renzo Toti, padre di Giovanni Toti ed ex titolare dell’Hotel Excelsior a Marina di Massa. Figura di riferimento per l’ospitalità locale, sarà ricordato per equilibrio, valori familiari e contributo al turismo

 
09 ottobre 2025 | 15:29

Cordoglio per la scomparsa di Renzo Toti, figura di spicco dell’ospitalità toscana

È scomparso Renzo Toti, padre di Giovanni Toti ed ex titolare dell’Hotel Excelsior a Marina di Massa. Figura di riferimento per l’ospitalità locale, sarà ricordato per equilibrio, valori familiari e contributo al turismo

09 ottobre 2025 | 15:29
 

Renzo Toti, padre dell’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si è spento serenamente, lasciando un ricordo profondo nella sua famiglia e nella comunità di Marina di Massa, città in cui ha vissuto e lavorato per molti anni. Noto al pubblico per la sua lunga esperienza nel settore alberghiero, è stato titolare dell’Hotel Excelsior, punto di riferimento per il turismo locale.

Cordoglio per la scomparsa di Renzo Toti, figura di spicco dell’ospitalità toscana

Renzo Toti col figlio Giovanni Toti

La figura di Renzo Toti e il legame con l’ospitalità

Il percorso professionale di Renzo Toti si è sviluppato principalmente nell’ambito dell’ospitalità alberghiera. La gestione dell’Hotel Excelsior di Marina di Massa ha rappresentato un tassello importante per la valorizzazione del territorio e per l’accoglienza turistica. Il suo impegno nel settore lo ha reso una figura stimata e rispettata, capace di trasmettere valori di equilibrio, misura e dedizione.

Le parole di Giovanni Toti

Il figlio Giovanni ha voluto ricordare il padre con un messaggio intenso: «Ciao babbo, te ne sei andato serenamente, come serenamente hai sempre vissuto. [...] Si chiama equilibrio, e tu lo hai sempre avuto». Il ricordo pubblico ha sottolineato come l’eredità morale di Renzo Toti sia un insegnamento di serenità e forza interiore.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Renzo Toti Giovanni Toti Marina di Massa Hotel Excelsior albergatore ospitalità funerali turismo Fratelli d’Italia Chiesa dei Servi di Maria
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
TeamSystem
Fratelli Castellan
Nomacorc Vinventions
Lucart
TeamSystem
Fratelli Castellan
Nomacorc Vinventions
Lucart
Icam
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025