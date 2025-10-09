Scopri l’impasto Keto e il metodo Pizza Leggera Lab a Host 2025

Dal 17 al 21 ottobre 2025, Pizza Leggera Lab sarà protagonista a Host Milano 2025, presso la Fiera Milano Rho (Padiglione 6, Stand F47–G48), con un programma completo di masterclass, showcooking e dimostrazioni pensate per pizzaioli, imprenditori e professionisti del settore. Cinque giorni dedicati alla scoperta di un metodo unico, capace di coniugare qualità artigianale, leggerezza e produttività, rivoluzionando il lavoro della pizzeria contemporanea.
Il gruppo di Pizza Lab
Il momento clou: Christian De Rosa e l’impasto Keto
Domenica 19 ottobre alle ore 15.00, Christian De Rosa, brand ambassador di Pizza Leggera, componente del Team Tricolore Pizzaioli Acrobatici e Campione del Mondo di Pizza Acrobatica 2009, presenterà al pubblico il nuovo metodo Pizza Leggera Lab. Durante la dimostrazione saranno illustrate tutte le fasi operative: gestione dell’impasto con fermalievita, stesura rapida con formatrice a freddo e cottura nei forni MAM a piano rotante.
Christian De Rosa
Sarà anche l’occasione per conoscere il rivoluzionario impasto Keto, primo in Italia, prodotto unicamente da Pizza Leggera, con soli 5 grammi di carboidrati per porzione, alto contenuto di fibre e proteine. Questo impasto è ideale per chi segue diete chetogeniche, a basso indice glicemico, per sportivi, persone con diabete o chi desidera una pizza leggera e digeribile senza rinunciare al gusto.
Pizza Leggera Lab: il sistema che cambia le regole della pizzeria
Il metodo Pizza Leggera Lab risponde alle nuove sfide del settore pizzeria: aumento dei costi di gestione, carenza di pizzaioli qualificati e clienti sempre più attenti a leggerezza, varietà e digeribilità. Il cuore del sistema sono gli impasti artigianali ad alta qualità, realizzati con farine selezionate, pre-fermenti e lunghe maturazioni senza additivi. Ogni panetto viene porzionato e surgelato rapidamente per mantenere intatti aromi, struttura e caratteristiche organolettiche, garantendo un prodotto costante e programmabile.
Gli impasti di pizza leggera
La fermalievita brevettata regola freddo, caldo e umidità, portando l’impasto a maturazione ottimale. La stesura con schiacciapizza assicura dischi uniformi senza alterare il cornicione, mentre la cottura nei forni Mam a piano rotante garantisce doratura uniforme e qualità costante. Modelli con diametri di piano tra 90 e 145 cm permettono di cuocere dalle 8 alle 18 pizze contemporaneamente, con un tempo medio di cottura di 4 minuti per pizza, fino a 120 pizze all’ora.
Questo processo codificato rende il servizio replicabile, permettendo di offrire pizze di qualità costante anche senza la presenza di pizzaioli altamente esperti, rispondendo alle esigenze di continuità e produttività delle pizzerie moderne.
Showcooking e masterclass: un’agenda ricca di appuntamenti
Oltre all’intervento di Christian De Rosa, il calendario di Host Milano 2025 prevede numerose altre masterclass e dimostrazioni.
- Venerdì 17 ottobre, ore 15.00: Marco Serrone, fondatore di Tegamino’s Milano, presenterà la pizza al tegamino e le farciture più amate nei franchising.
- Sabato 18 ottobre, ore 11.00: Orazio Maisto (Molini Industriali di Modena) impasterà insieme al pubblico la pizza contemporanea.
- Sabato 18 ottobre, ore 15.00: Alessandro Servidio proporrà impasti al carbone vegetale e multicereali.
- Domenica 19 ottobre, ore 11.00: Ilie Postica (Pizzeria Il Piccadilly) presenterà la pizza “3D”.
- Domenica 19 ottobre, ore 14.00: spettacolo di pizza acrobatica con il Team Tricolore Pizzaioli Campioni del Mondo.
- Domenica 19 ottobre, ore 15.00: Christian De Rosa presenta l’impasto Keto e il nuovo metodo Pizza Leggera Lab.
- Lunedì 20 ottobre, ore 11.00 e 15.00: Orazio Maisto mostra pizza al padellino e pizza Napoletana STG.
- Martedì 21 ottobre, ore 10.30: Giuseppe Alessio, “The King of Mortadella”, con Pizzeria Pattio presenterà puccia pugliese e pizza contemporanea a bordo alto.
Questi appuntamenti mostrano la versatilità del metodo Pizza Leggera, in grado di adattarsi a diverse tipologie di pizza, tecniche e ricette senza comprometterne la qualità artigianale.
Pizza leggera e croccante
Caratteristiche distintive di Pizza Leggera Lab
Pizza Leggera Lab è un progetto tutto italiano che integra arte bianca e tecnologia. Alcuni punti chiave del metodo includono:
- Impasti artigianali a lunga maturazione, con pre-fermenti e senza additivi.
- Oltre 30 tipologie di impasti disponibili e ricette personalizzate.
- Panetti surgelati, pronti all’uso e programmabili.
- Forni MAM a piano rotante, fino a 120 pizze/ora con qualità costante.
- Servizi integrati: formazione, consulenza, assistenza da remoto e pizzerie chiavi in mano.
- Tutela del made in Italy contro il modello delle catene internazionali.
La Pizza Contemporanea di Pizza Lab
Il sistema Pizza Leggera Lab rappresenta oggi una vera e propria rivoluzione per il settore pizzeria, grazie alla combinazione di qualità artigianale, leggerezza degli impasti e replicabilità del processo produttivo.