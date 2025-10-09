Scopri l’impasto Keto e il metodo Pizza Leggera Lab a Host 2025

Dal 17 al 21 ottobre 2025, Pizza Leggera Lab sarà protagonista a Host Milano 2025, presso la Fiera Milano Rho (Padiglione 6, Stand F47–G48), con un programma completo di masterclass, showcooking e dimostrazioni pensate per pizzaioli, imprenditori e professionisti del settore. Cinque giorni dedicati alla scoperta di un metodo unico, capace di coniugare qualità artigianale, leggerezza e produttività, rivoluzionando il lavoro della pizzeria contemporanea.

Il gruppo di Pizza Lab

Il momento clou: Christian De Rosa e l’impasto Keto

Domenica 19 ottobre alle ore 15.00, Christian De Rosa, brand ambassador di Pizza Leggera, componente del Team Tricolore Pizzaioli Acrobatici e Campione del Mondo di Pizza Acrobatica 2009, presenterà al pubblico il nuovo metodo Pizza Leggera Lab. Durante la dimostrazione saranno illustrate tutte le fasi operative: gestione dell’impasto con fermalievita, stesura rapida con formatrice a freddo e cottura nei forni MAM a piano rotante.

Christian De Rosa

Sarà anche l’occasione per conoscere il rivoluzionario impasto Keto, primo in Italia, prodotto unicamente da Pizza Leggera, con soli 5 grammi di carboidrati per porzione, alto contenuto di fibre e proteine. Questo impasto è ideale per chi segue diete chetogeniche, a basso indice glicemico, per sportivi, persone con diabete o chi desidera una pizza leggera e digeribile senza rinunciare al gusto.

Pizza Leggera Lab: il sistema che cambia le regole della pizzeria

Il metodo Pizza Leggera Lab risponde alle nuove sfide del settore pizzeria: aumento dei costi di gestione, carenza di pizzaioli qualificati e clienti sempre più attenti a leggerezza, varietà e digeribilità. Il cuore del sistema sono gli impasti artigianali ad alta qualità, realizzati con farine selezionate, pre-fermenti e lunghe maturazioni senza additivi. Ogni panetto viene porzionato e surgelato rapidamente per mantenere intatti aromi, struttura e caratteristiche organolettiche, garantendo un prodotto costante e programmabile.

Gli impasti di pizza leggera

La fermalievita brevettata regola freddo, caldo e umidità, portando l’impasto a maturazione ottimale. La stesura con schiacciapizza assicura dischi uniformi senza alterare il cornicione, mentre la cottura nei forni Mam a piano rotante garantisce doratura uniforme e qualità costante. Modelli con diametri di piano tra 90 e 145 cm permettono di cuocere dalle 8 alle 18 pizze contemporaneamente, con un tempo medio di cottura di 4 minuti per pizza, fino a 120 pizze all’ora.

Questo processo codificato rende il servizio replicabile, permettendo di offrire pizze di qualità costante anche senza la presenza di pizzaioli altamente esperti, rispondendo alle esigenze di continuità e produttività delle pizzerie moderne.

Showcooking e masterclass: un’agenda ricca di appuntamenti

Oltre all’intervento di Christian De Rosa, il calendario di Host Milano 2025 prevede numerose altre masterclass e dimostrazioni.

Venerdì 17 ottobre, ore 15.00: Marco Serrone, fondatore di Tegamino’s Milano , presenterà la pizza al tegamino e le farciture più amate nei franchising.

Marco Serrone, fondatore di , presenterà la pizza al tegamino e le farciture più amate nei franchising. Sabato 18 ottobre, ore 11.00: Orazio Maisto (Molini Industriali di Modena) impasterà insieme al pubblico la pizza contemporanea.

Orazio Maisto (Molini Industriali di Modena) impasterà insieme al pubblico la pizza contemporanea. Sabato 18 ottobre, ore 15.00: Alessandro Servidio proporrà impasti al carbone vegetale e multicereali.

Alessandro Servidio proporrà impasti al carbone vegetale e multicereali. Domenica 19 ottobre, ore 11.00: Ilie Postica (Pizzeria Il Piccadilly) presenterà la pizza “3D”.

Ilie Postica (Pizzeria Il Piccadilly) presenterà la pizza “3D”. Domenica 19 ottobre, ore 14.00: spettacolo di pizza acrobatica con il Team Tricolore Pizzaioli Campioni del Mondo .

spettacolo di pizza acrobatica con il . Domenica 19 ottobre, ore 15.00: Christian De Rosa presenta l’impasto Keto e il nuovo metodo Pizza Leggera Lab.

Christian De Rosa presenta l’impasto e il nuovo metodo Pizza Leggera Lab. Lunedì 20 ottobre, ore 11.00 e 15.00: Orazio Maisto mostra pizza al padellino e pizza Napoletana STG.

Orazio Maisto mostra pizza al padellino e pizza Napoletana STG. Martedì 21 ottobre, ore 10.30: Giuseppe Alessio, “The King of Mortadella”, con Pizzeria Pattio presenterà puccia pugliese e pizza contemporanea a bordo alto.

Questi appuntamenti mostrano la versatilità del metodo Pizza Leggera, in grado di adattarsi a diverse tipologie di pizza, tecniche e ricette senza comprometterne la qualità artigianale.

Pizza leggera e croccante

Caratteristiche distintive di Pizza Leggera Lab

Pizza Leggera Lab è un progetto tutto italiano che integra arte bianca e tecnologia. Alcuni punti chiave del metodo includono:

Impasti artigianali a lunga maturazione , con pre-fermenti e senza additivi.

, con pre-fermenti e senza additivi. Oltre 30 tipologie di impasti disponibili e ricette personalizzate.

Panetti surgelati, pronti all’uso e programmabili.

Forni MAM a piano rotante , fino a 120 pizze/ora con qualità costante.

, fino a 120 pizze/ora con qualità costante. Servizi integrati: formazione, consulenza, assistenza da remoto e pizzerie chiavi in mano.

Tutela del made in Italy contro il modello delle catene internazionali.

La Pizza Contemporanea di Pizza Lab

Il sistema Pizza Leggera Lab rappresenta oggi una vera e propria rivoluzione per il settore pizzeria, grazie alla combinazione di qualità artigianale, leggerezza degli impasti e replicabilità del processo produttivo.