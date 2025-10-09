Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:17 | 114946 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Serena Sebastiani, la chef cacciatrice che guida la cucina di Borgo Santa Cecilia

A Gubbio, nella Tenuta Borgo Santa Cecilia, Serena Sebastiani porta in cucina il ritmo della natura: caccia, raccoglie e alleva ciò che serve ai suoi piatti, trasformando il territorio in un racconto gastronomico vivo

 
09 ottobre 2025 | 12:41

Serena Sebastiani, la chef cacciatrice che guida la cucina di Borgo Santa Cecilia

A Gubbio, nella Tenuta Borgo Santa Cecilia, Serena Sebastiani porta in cucina il ritmo della natura: caccia, raccoglie e alleva ciò che serve ai suoi piatti, trasformando il territorio in un racconto gastronomico vivo

09 ottobre 2025 | 12:41
 

A Gubbio (Pg), tra boschi e colline umbre che profumano di terra e silenzio, la cucina di Borgo Santa Cecilia parla la lingua della natura. A guidarla c’è Serena Sebastiani, cacciatrice di selezione ed executive chef della tenuta, che ha trasformato la sua vita all’aria aperta in una visione gastronomica radicale: caccia ciò che cucina. È da questo gesto che nasce una delle esperienze più identitarie d’Italia.

Serena Sebastiani la chef cacciatrice che guida la cucina di Borgo Santa Cecilia

Serena Sebastiani e la sala di Borgo Santa Cecilia

Già anima del progetto e oggi al timone della brigata, Sebastiani ha dato nuova profondità al progetto di cucina circolare che caratterizza la tenuta. La sua è una visione che unisce istinto e conoscenza, perché tutto parte da ciò che lei stessa raccoglie o alleva. La selvaggina che arriva nel menu proviene dalle sue battute di caccia, condotte nel pieno rispetto degli equilibri dell’ecosistema, mentre nei campi e nei boschi circostanti raccoglie erbe spontanee, funghi e frutti che diventano parte integrante del racconto gastronomico.

Accanto a lei, il fedele lagotto Juno, con cui va alla ricerca di tartufi di eccellente qualità. E poi ci sono gli animali allevati insieme al marito Giuseppe Onorato, che vivono allo stato semibrado a 700 metri di altitudine, completando un ciclo gastronomico che nasce e si compie interamente all’interno dei 320 ettari del Borgo. Ogni piatto diventa così un racconto autentico, in cui il gesto della caccia si trasforma in creazione culinaria, e la materia prima conserva intatta la sua verità. Non esiste distanza tra la mano che cucina e ciò che giunge in tavola: Serena è al tempo stesso custode, cacciatrice e interprete del territorio.

Borgo Santa Cecilia
Montelovesco Strada Provinciale 206 al km 15,500 - 06024 Gubbio (Pg)
Tel +39 075 925 2157

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Gubbio Umbria Borgo Santa Cecilia cucina chef Serena Sebastiani Iagotto Juno
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Rcr
Suicrà
Debic
Bord Bia
Rcr
Suicrà
Debic
Bord Bia
Beer and Food
Nomacorc Vinventions

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025