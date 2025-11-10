Congresso Apci: dal ricordo di Expo 2015 alla cucina del futuro

Lunedì 17 e martedì 18 novembre, Milano ospiterà l’edizione annuale di «Les Toques Blanches d’Honneur», l’appuntamento organizzato da Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani, che riunisce cuochi, professionisti e rappresentanti del mondo della ristorazione da tutta Italia e dall’estero. L’incontro, ospitato in due luoghi simbolo della città, rappresenta un momento di confronto e di condivisione per riflettere sulle prospettive del settore e sul ruolo sociale e culturale della cucina italiana. Come sottolineano gli organizzatori, l’obiettivo è quello di «ripartire con nuova energia, ricaricarsi e guardare insieme al futuro della ristorazione».

Il 17 e 18 novembre a Milano si terrà il Congresso Apci

Durante i due giorni di Congresso, gli chef Apci parteciperanno a attività di formazione, workshop e incontri di networking. L’appuntamento vuole offrire spunti concreti per affrontare le sfide del comparto: sostenibilità, valorizzazione delle filiere locali, nuove competenze digitali e modelli di ristorazione più inclusivi. Il Congresso nazionale Apci è ormai un punto di riferimento per la comunità dei cuochi professionisti, uno spazio dove condividere esperienze, visioni e buone pratiche per una crescita collettiva della categoria.

In programma lunedì 17 novembre alle ore 20.00 presso Palazzo Bovara, in corso Venezia 51 la Apci Night Dinner Gala, una serata conviviale curata dagli Chef di Apci Lombardia, che proporranno un percorso gastronomico dedicato alla valorizzazione dei prodotti del territorio. L’evento sarà anche un’occasione per il consueto riconoscimento delle “Les Toques Blanches d’Honneur”, simbolo di appartenenza e impegno professionale nella comunità dei cuochi italiani. La serata prevede la presenza di istituzioni, giornalisti, produttori e operatori del settore, in un contesto di confronto informale ma significativo per l’intera rete Apci.

Il giorno successivo, martedì 18 novembre alle ore 10.30, l’appuntamento si sposterà alla Fondazione Triulza, in via Cristina Belgioioso 171, nel cuore del MIND - Milano Innovation District, luogo simbolico nato dall’eredità di Expo 2015. Il convegno, dal titolo «Le radici del futuro: dalla memoria di Expo alla cucina di domani», sarà dedicato al rapporto tra tradizione e innovazione nella ristorazione contemporanea. L’incontro offrirà un confronto tra gli chef Apci e le eccellenze stellate della ristorazione lombarda, per riflettere sul ruolo della cucina come motore di sviluppo culturale e sostenibile. Fondazione Triulza torna così a essere spazio di dialogo e innovazione, un ponte tra la memoria di Expo e la sfida del futuro gastronomico del Paese.

L’iniziativa segna un momento di coesione per la comunità professionale dei cuochi italiani, che attraverso Apci continua a promuovere la formazione continua, la ricerca di qualità e la valorizzazione del mestiere. Come evidenziato dal direttivo, «il futuro della cucina passa dal lavoro di squadra e dalla capacità di guardare avanti, senza dimenticare le radici e le esperienze che ci hanno portato fin qui». In questa prospettiva, il Congresso 2025 vuole porsi come una tappa di confronto e di rinnovamento, aperta a tutti coloro che vedono nella ristorazione una leva di cultura, impresa e innovazione.